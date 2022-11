Michelle Hunziker confessa sulla sua vita privata: "Non mi sento in colpa"

La conduttrice svizzera ha commosso tutti con una rivelazione inedita sui social: ecco cosa è accaduto al suo rientro a casa.

Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker? La conduttrice ha deciso di portare i suoi follower direttamente dentro il suo appartamento svelando alcuni dettagli inediti della sua vita privata. Negli ultimi mesi la vita sentimentale di Michelle è apparsa spesso in copertina, prima il divorzio da Tomaso Trussardi e poi la love story con Giovanni Angiolini. In molti avevano sperato in un ritorno con Eros Ramazzotti ma i due sono solo buoni amici e oggi condividono l'attesa del loro primo nipotino.

Michelle è attesissima in Mediaset con il suo one woman show che ha conquistato il pubblico nella scorsa stagione. In questo periodo di lontananza dalla televisione la Hunziker ha deciso di dedicarsi ai social e alla promozione della sua linea di cosmetici naturali. Con tutorial di bellezza e make-up dispensa moltissimi consigli ai suoi fan ma non solo. In occasione del suo ritorno dalla Germania ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni segreti del suo appartamento svelando anche retroscena sulla sua vita privata.

Michelle Hunziker a cuore aperto sui social: "A casa mia entrano solo persone di cui mi fido"

La conduttrice è ritornata da un viaggio in Germania dove ha presentato un evento, la Hunziker è infatti molto famosa anche lì. Ricordiamo che proprio i giornalisti tedeschi hanno dato vita al primo scoop della love story tra la conduttrice e Giovanni Angiolini in estate. Michelle ha pubblicato un video in cui mostra la sua casa caratterizzata dai colori del rosa antico che la rilassano molto.

Nel suo lungo post parla della liberta di cui va molto fiera e anche della necessità di avere i propri spazi. Colpisce una frase della Hunziker tra le tante, "La libertà di concedermi il lusso di avere dei bisogni senza sentirmi in colpa di aver creato spazi tutti per me". È impossibile non pensare a tutto ciò che in questi mesi l'ha vista protagonista a cominciare proprio dal suo divorzio con Trussardi. La conduttrice è stata spesso nel mirino dei giudizi social e della cronaca rosa ma adesso è prontissima a riprendere in mano la sua vita e non avere limiti.

Michelle si conferma ancora una volta una donna dallo spirito libero che riesce a ispirare molto i suoi fan non solo con la risata ma anche con una filosofia di vita che la mette al primo posto. I fan hanno apprezzato molto il video della sua casa, un modo per entrare in empatia con lei attraverso una sorta di atto di fede con il suo pubblico.

