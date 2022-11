L'ossessione di Benedetta Parodi: "Ho un debole..", ecco di cosa si tratta

La food blogger ha confessato un dettaglio sulla sua vita privata che non riguarda la cucina: ecco di cosa non può proprio fare a meno.

Benedetta Parodi è una delle food blogger più famose in Italia e con le sue ricette ha rivoluzionato il modo di intendere la cucina in televisione. I video della Prodi sono un valido aiuto non solo per i principianti in cucina ma anche per chi desidera sperimentare ricette delle tante tradizioni regionali. In cucina la Parodi è imbattibile ma c'è anche un altro mondo che ama particolarmente e che i fan guardano con grande stupore.

Benedetta nasce in televisione con una rubrica famosissima, stiamo ovviamente parlando di Cotto e Mangiato. Col tempo la sorella di Cristina Parodi ha deciso di rivoluzionare la sua carriera con i social network dove ha raggiunto un grandissimo successo senza però dimenticare i tanti libri da cui prendere ispirazione. Oltre i fornelli c'è però un'ossessione che Benedetta ha confessato sui social e che mostra tutta la sua classe in un solo scatto.

Benedetta Parodi confessa il suo debole: è una tendenza super chic

Avete mai sentito parlare della tendenza monocromatica? A quanto pare Benedetta Parodi non è solo una fuoriclasse ai fornelli ma adora anche il mondo della moda. A dirla tutta il look della Parodi è molto apprezzato sui social, sempre sobria e chic ma mai banale. L'originalità è infatti alla base di un look in grado di lasciare il segno e Benedetta lo sa bene.

In questo caso però spunta fuori un dettaglio fondamentale che è il debole della Parodi. Si tratta del colore verde che la food blogger ha scelto per il suo cappotto e non solo. Proprio in linea con le ultime tendenze Benedetta ha abbinato un magione verde dal tono più chiaro, un ottimo modo per creare un look da giorno ideale anche per i primi freddi.

Immancabile è la borsa verde abbinata, un modello in stoffa molto casual e che conferma l'ossessione della Parodi. Possiamo dunque affermare che il debole di Benedetta non riguarda solo la cucina ma anche il mondo della moda. Chi ha detto che dietro ai fornelli non si può essere super chic? Più volte infatti la conduttrice di Bake Off Italia ha unito questi due grandi mondi con look davvero unici e originali al timone di uno dei programmi più amati della tv.

