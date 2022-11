Benedetta e Cristina Parodi come non le avete mai viste: "Ecco come eravamo"

Le sorelle Parodi hanno pubblicato uno scatto inedito in occasione di un evento speciale: così non le avete mai viste prima.

Cristina e Benedetta Parodi sono tra le coppie di sorelle più amate dal pubblico italiano. Entrambe hanno cominciato la loro carriera nel mondo della televisione anche se si sono sempre occupate di ambiti molto diversi. Cristina è una storica giornalista e mezzo busto del Tg 5, insieme a lei abbiamo assistito a innumerevoli fatti di cronaca e politica degli ultimi anni. In molti però la ricorderanno anche per la conduzione di Verissimo, ceduta poi a Silvia Toffanin. La Parodi fu la prima a ospitare personaggi televisivi in tv con storie da salotto che già all'ora conquistavano il pubblico.

La sorella Benedetta ha invece una carriera più recente tutta centrata sull'aspetto culinario. In molti ricorderanno una delle prime rubriche di cucina in tv, la sua andava in onda come speciale di Studio Aperto. Stiamo parlando del famoso "Cotto e mangiato", format che vide il grande successo di Benedetta in tv. Da allora la più piccola delle due sorelle ha cominciato anche una scalata social che l'ha portata a diventare una star del food in Italia.

Le sorelle Parodi e la foto inedita che ha emozionato i fan: ecco lo scatto comparso sui social

Oggi è il compleanno di Cristina Parodi, giornalista di successo che il pubblico ha molto amato e che da qualche anno non vede più in televisione. Cristina ha infatti deciso di abbandonare il piccolo schermo dopo molti anni di carriera tra Mediaset e Rai e diversi programmi a sfondo giornalistico che l'ha vista alla conduzione. Nonostante l'addio alla tv è però molto attiva sui social e puntuale come un orologio sono arrivati gli auguri di sua sorella Benedetta.

Lo scatto pubblicato dalla regina del food ritrae Cristina e Benedetta oggi ma anche le due sorelle da ragazze. La loro somiglianza è davvero unica e già allora erano due giovani donne molto belle. Nella foto le vediamo alle prese con alcuni libri e un outfit senza tempo molto di moda all'epoca. A colpire è il messaggio di Benedetta che precisa "Non siamo cambiate poi così tanto" ed è vero. I follower infatti concordano sulla bellezza senza tempo delle due sorelle.

