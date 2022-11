Il segreto di bellezza di Romina Power fa discutere: è abbastanza per restare giovani?

Romina Power è tra le artiste più amate di sempre in Italia ma il suo segreto di bellezza funziona davvero?

Tra le artiste più amate del panorama musicale italiano c'è Romina Power che per anni è stata la moglie di Albano dando vita a uno dei duetti più iconici della storia. Dopo la loro separazione i fan hanno abbandonato l'idea di rivederli insieme ma a quanto pare si sbagliavano, qualche anno fa infatti sono ritornati sul palcoscenico in un evento che ha catturato il pubblico. Oggi tra i due sembra esserci un rapporto tranquillo fatta eccezione per alcune voci di corridoio che li vedrebbero in rotta ma nulla è mai stato confermato.

Romina è famosa non solo per la sua musica ma anche per le sue opere d'arte e per una filosofia di vita che ha deciso di abbracciare riportando anche in Italia una tradizione ancora poco nota. Lo stile della Power ricorda l'India, terra di cui è innamorata insieme a suo figlio Yari. Possiamo dire che la Power è una vera e propria cittadina del mondo e spesso ha condiviso con i suoi fan le sue tecniche di bellezza che si differenziano da tutto ciò a cui siamo abituati di solito.

Il segreto di bellezza di Romina Power è differente: niente creme o sieri per il viso

Romina è una donna bellissima e spesso quando appare sul piccolo schermo è ammirata per i suoi abiti sgargianti e colorati ma soprattutto mai banali. L'originalità è alla base del suo look ma c'è qualcosa che stupisce ancor di più e si tratta del suo segreto di bellezza. Romina infatti pratica la meditazione ogni giorno e sembra proprio che le rughe non la spaventino troppo.

Fare meditazione aiuta ad equilibrare la mente, il corpo e lo spirito. Si tratta di una tecnica che finalmente si sta diffondendo anche in Italia e che pare abbia grandi benefici. Questo ovviamente non significa che la cura della pelle non si importante e difatti la Power alimenta la bellezza naturale del suo corpo con la meditazione che rilassa i muscoli e contribuisce all'equilibrio. Combattere i segni del tempo è possibile e Romina lo sa bene, prendersi cura di se stessi è un passo fondamentale per vivere a pieno le giornate ma non solo. Rilassare il proprio corpo e la propria mente è un ottimo modo per restare giovani dentro e fuori proprio come una delle artiste più amate dal pubblico.

