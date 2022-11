Michelle Hunziker esalta la bellezza naturale: "Dovete usare questo.."

La conduttrice svizzera ha deciso di condividere con i suoi fan il suo segreto di bellezza che prevede alcune novità davvero uniche: scopriamo quali sono.

Michelle Hunziker è tra le conduttrici televisive più amate di sempre e il pubblico attende con ansia il suo ritorno in televisione. A dirla tutta Michelle era attesa con il suo one woman show su Canale 5 che pare sia stato posticipato in attesa di una nuova collocazione nel palinsesto Mediaset. Intanto la Hunziker si dedica a una delle sue passioni più grandi, i suoi prodotti di bellezza. Michelle è ormai tra le donne più in vista nell'imprenditoria femminile italiana e il suo marchio Goovi è amato da moltissime donne e uomini.

La Hunziker ha deciso di creare una linea di prodotti per la cura della persona e per il make-up. La particolarità della sua linea è quella di utilizzare tutti prodotti assolutamente naturali e sostenibile, un ottimo modo per prendersi cura della propria bellezza con responsabilità. Sui social Michelle è molto attiva con la promozione anche in diretta dei suoi prodotti e questa volta ha rivelato l'abbinamento perfetto per un viso sempre impeccabile e super luminoso.

Michelle Hunziker svela il suo segreto di bellezza: i due prodotti di cui non potrete fare più a meno

La conduttrice di Canale 5 ha deciso di condividere con i suoi follower i suoi segreti di bellezza e in particolare cosa utilizza per migliorare l'aspetto del suo viso. I prodotti di Michelle hanno una doppia funzione, da un lato coprono le imperfezioni e esaltano la luminosità della pelle ma dall'altro se ne prendono cura perché totalmente naturali.

Il segreto della Hunziker sta i due prodotti in particolare di cui va particolarmente fiera. Il primo è un primer viso che aiuta la pelle ad essere omogenea e molto più levigata aiutando il fondotinta a restare intatto a lungo. Il secondo è appunto il fondotinta o meglio i famosi fondi della Hunziker. Si tratta di un prodotto a metà tra un correttore e un fondotinta in grado di accontentare tutti i tipi di pelle dalle più chiare alle scurissime. Sul sito è possibile calcolare il tono ideale per il proprio viso per evitare di commettere errori. Un velo di blush e l'effetto glow promosso dalla Hunziker è assolutamente assicurato.

