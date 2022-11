The Crown 5, polemiche a Buckingham Palace: La Royal Family è in imbarazzo

Il quinto capitolo della serie tv Netflix The Crown sta per cominciare: ecco perché la Royal Family è in imbarazzo davanti alla serie tv.

Con la morte dell'amata Regina Elisabetta II l'arrivo di The Crown 5 è ancora più atteso del solito. La dipartita della sovrana è infatti un evento che ha sconvolto il mondo ma che allo stesso tempo ha puntato i riflettori del gossip su una delle famiglia più famose della storia. Tra scandali e addii, la Regina Elisabetta negli ultimi anni si è ritrovata d affrontare vere e proprie bufere mediatiche paragonabili quasi alle polemiche nate dopo la morte di Lady D.

Prima l'addio di Harry alla corona insieme alla moglie Meghan con tanto di dichiarazioni ambigue sul loro trattamento a palazzo con accuse molto gravi ma non solo. A queste si sono aggiunte le accuse del Principe Andrea, figlio di Elisabetta e fratello del Re, indagato negli Stati Uniti. Insomma come sempre la famiglia reale inglese nasconde grandi sorprese e Netflix con la quinta stagione tocca un nervo ancora scoperto, la morte di Lady D. Se nel suo libro Harry parla del funerale della madre, nella serie vedremo gli ultimi anni di Diana a Londra fino alla tragica morte. Scopriamo quali sono i temi su cui la famiglia reale ha storto il naso in vista della nuova programmazione.

The Crown 5: ecco cosa vedremo su Netflix che ha infastidito i reali

Sembra proprio che anche questa volta la famiglia reale non faccia i salti di gioia per la nuova serie Netflix in uscita il 9 novembre. Questo è decisamente il capitolo più atteso di tutte le stagioni e assisteremo all'ennesimo cambio del cast. La narrazione si sviluppa su un periodo storico troppo ampio e il cambio degli attori era già stato ipotizzato. Questa volta Elisabetta si ritroverà ad affrontare prima l'avvento di nuovi media come la televisione generalista e poi un uragano chiamato divorzio.

Il matrimonio tra Carlo e Camilla è in frantumi e l'attuale re chiederà a sua madre di approvare la loro separazione. Diana dopo anni di sofferenze accompagnate dall'affetto dei sudditi deciderà di scrivere la sua verità attraverso la pubblicazione di un libro che manderà il palazzo nella bufera mediatica. Questo è solo l'inizio della fine considerando che anche la morte della Principessa avverrà in circostanze misteriose. Netflix fa sapere di non aver modificato la trama dopo la morte della regina e in più pare che la famiglia reale non abbia piacere che sia messa in scena la vita privata dell'attuale re. Cosa dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione? Lo scopriremo molto presto.

