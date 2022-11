Doc nelle tue mani, Matilde Gioli spiazza tutti: "Vado a passeggio con mio figlio"

La star di Doc nelle tue mani continua a stupire i suoi fan sui social: ecco la foto che ha commosso i fan di Matilde Gioli.

Matilde Gioli è tra le protagoniste di una delle fiction più famose di sempre che ha conquistato milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Doc nelle tue mani in cui la Gioli interpreta la dottoressa Giulia Giordano, personaggio amatissimo dal pubblico che nella seconda stagione ha lasciato tutti in lacrime. La Gioli però è anche apparsa sul grande schermo insieme ad Alessandro Preziosi e presto sarà il volto di punta del primo reality show firmato Netflix.

Una carriera davvero stellare quella di Matilde e in molti sperano di vederla sul palcoscenico dell'Ariston insieme ad Amadeus magari per una delle cinque serate. L'attesa quando si parla della Gioli è però tutta puntata sulla terza stagione di Doc nelle tue mani anche se le riprese pare non siano ancora cominciate. Intanto però Matilde attraverso i social riesce a farsi conoscere dai suoi fan e spesso condivide momenti della sua vita quotidiana. Dopo il recente post in compagnia di sua sorella minore che ha emozionato tutti, arriva una foto che la ritrae in compagnia di un amico molto speciale.

Matilde Gioli insieme a un amico molto speciale: "Passeggiata con suo figlio"

Sappiamo bene che la Gioli è una grande amante dello sport in generale ma anche della natura. Spesso la vediamo in montagna magari intenta a passeggiate molto lunghe o vere e proprie scalate. Non tutti sanno però che il grande amore di Matilde sono i cavalli, animali speciali con cui è riuscita a instaurare un rapporto davvero unico. A contribuire alla sua passione è anche il fidanzato con il quale condivide l'amore per i cavalli e su Instagram ha presentato ai suoi follower un esemplare davvero speciale.

In foto vediamo la Gioli su un cavallo che lei chiama "Mio figlio", si tratta probabilmente del cavallo di cui si prende cura costantemente e che ha scatenato i suoi fan. Matilde infatti appare dolcissima in compagnia del suo animale e amico ma riesce a lanciare anche un messaggio molto importante. La sua passione invita tutti a donare amore a qualsiasi animale e in generale per la natura, spesso infatti la Gioli è promotrice della salvaguardia del mondo che ci circonda.

