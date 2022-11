Quanto ha speso Ilary Blasi per il concerto dei Me Contro Te? La cifra vi stupirà

I Me Contro Te hanno cominciato il loro tour con una spettatrice speciale: Isabel Totti e la mamma Ilary Blasi sono arrivate al Palasport di Roma. Anche Mara Venier ha accompagnato suo nipote, ecco quanto hanno speso le due conduttrici di Rai e Mediaset.

Il fenomeno di Sofì e Luì del duo Me contro te continua il suo viaggio in giro per l'Italia con un tour attesissimo e che annuncia il loro prossimo film. Tra i telespettatori anche Ilary Blasi ha deciso di accompagnare Isabel Totti a conoscere la coppia più amata dai bambini. Tra i vip corsi all'evento romano c'è anche la regina della televisione italiana, Mara Venier insieme a suo nipote.

A dirla tutta lo scorso anno Sofia e Luigi hanno partecipato a una puntata di Domenica In dove hanno avuto modo di conoscere la conduttrice. Sembra proprio che anche i figli dei vip facciano parte del famoso team 'Trote' promosso dalla coppia che ha deciso di sfidare il Signor S. In molti hanno contestato l'eccessivo costo dei biglietti del tour del duo ma a quanto pare le critiche non hanno fermato il loro successo. Il sold out è assicurato quasi in tutte le città d'Italia. Scopriamo quanto costano i biglietti per il Me contro te tour.

Ilary Blasi e Mara Venier al Me contro te tour: ecco quanto hanno speso

Ilary Blasi e Mara Venier hanno partecipato a uno degli eventi più attesi nella capitale. I Me contro te sono arrivati in tour e continueranno a girare per l'Italia con uno spettacolo attesissimo dai bambini. La domanda che in molti però si pongono è: quanto costa andare a vederli dal vivo? In passato i costi dei biglietti avevano già creato polemica e questa volta i costi non sono diversi dal solito.

Per assistere al concerto/spettacolo del duo più amato dai bambini occorrono almeno 46 euro per un posto numerato ma per accedere alla tribuna i costi cambiano. I biglietti arrivano a un prezzo massimo di 92 euro a persona per un posto in poltronissima gold ovviamente numerata. La Blasi e la Venier hanno però raddoppiato la felicità dei loro piccoli portandoli dietro le quinte a conoscere di persona i due fidanzati che presto convoleranno a nozze proprio in compagnia dell'affetto dei loro fan.

