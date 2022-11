Maria De Filippi, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente posso dirvelo"

La conduttrice di Amici di Maria De Filippi, Tu si que vales, Uomini e Donne e C'è posta per te ha un annuncio per tutti i suoi fan: impossibile resistere.

Piersilvio Berlusconi ha un cavallo vincente su cui punta ormai da anni e che non intende fare neanche un passo indietro. Maria De Filippi è tra le personalità più amate in assoluto dal pubblico, qualsiasi idea abbia si trasforma in un format vincente e questo Mediaset lo sa bene. Non a caso è la conduttrice con più programmi all'attivo e considerata da molti regina della televisione italiana.

Come ogni anno Maria è in onda da maggio a settembre insieme ai protagonisti e concorrenti dei suoi programmi. In questo momento sta concludendo l'ennesima edizione di Tu si que vales che svelerà sabato prossimo il suo vincitore ma non solo. Quotidianamente è in onda con Uomini e Donne e per tutto l'anno segue personalmente i ragazzi della scuola di Amici. Cosa manca all'appello? Ovviamente il programma più emozionante della televisione italiana che in inverno è un appuntamento fisso per il pubblico del sabato sera.

C'è posta per te: tutte le sorprese della nuova edizione e il primo ospite

È Dagospia ad annunciare la data di inizio della nuova edizione di C'è posta per te ma anche il primissimo ospite della nuova stagione. Da anni il programma del sabato sera di Maria De Filippi resiste a qualsiasi competitor e si scontra con i titani della televisione italiana. Appena terminato C'è Posta per te sarà poi la volta del serale di Amici dove vedremo i talenti della scuola di nuovo protagonisti, insomma un passaggio di testimone tra i programmi della regina della tv che parte da settembre e si conclude a maggio.

La nuova edizione di C'è Posta per te dovrebbe andare in onda a partire dal 7 gennaio come sempre su canale 5 in prima serata. Le puntate sono state già registrate tempo fa e tocca solo mandarle in onda con storie e racconti molto emozionanti capaci di commuovere il pubblico a casa. Il primo ospite della nuova edizione sembra essere Massimo Ranieri che come sempre farà una sorpresa a qualche fan che sogna di incontrarlo e che avrà dimostrato grande coraggio nella sua vita. Non resta che attendere le feste natalizie e poi goderci le nuove e imperdibili storie di vita raccontate dall'unica e inimitabile regina di Canale 5.

LEGGI ANCHE>>>È scontro tra Rai e Piersilvio Berlusconi: "Siamo noi i più forti"