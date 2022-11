Jasmine Carrisi spiazza tutti: "Vi presento il mio amore", è un cantante famosissimo

La figlia di Albano Carrisi ha deciso di rivelare una passione inedita per un genere musicale molto particolare: la confessione di Jasmine Carrisi spiazza.

Solo qualche anno fa in primissima serata su Rai Uno Jasmine Carrisi occupava una delle poltrone dei giudici di The Voice Senior insieme a papà Albano Carrisi. Da quel momento la giovane studentessa si è lanciata nel mondo della musica con un genere tutto nuovo e distante da quello di suo padre. Figlia di Loredana Lecciso, Jasmine sembra avere le idee chiare e attualmente è impegnata in più progetti. Sui social è seguitissima e questa volta ha deciso di svelare un amore davvero folle e soprattutto inaspettato.

Mentre la preoccupazione dei fan per l'incidente che l'ha vista coinvolta si è placata, Jasmine continua il suo percorso musicale e i suoi studi. È ufficiale che purtroppo non la vedremo sul palcoscenico di Rai Uno insieme ad Antonella Clerici, uno scenario che i suoi follower avevano sperato. Chissà però che non si lancerà alla conquista delle classifiche italiane della musica ma prima ha deciso di svelare una passione nascosta.

Il 'folle amore' di Jasmine Carrisi: come la prenderà Albano?

La giovanissima artista pugliese ha deciso di pubblicare una storia Instagram mentre è in auti in compagnia di un sottofondo musicale davvero particolare. "Io e il mio amore pazzo.." ma per chi? La risposta è nella musica neomelodica, un genere che si è sviluppato già molti anni fa e che continua a riscuotere grande successo in Italia. Si tratta di musica cantata in dialetto napoletano o siciliano che riprende la melodia della musica leggera, insomma una scelta coraggiosa.

Jasmine si è immortalata mentre canta uno dei brani neomelodici più famosi firmati dal cantante Alessio. Sembra proprio che i gusti musicali di Jasmine non abbiano alcun limite e che sia pronta a tutto. Chissà se un giorno la vedremo duettare insieme a qualche artista neomelodico ma soprattutto cosa ne penserà suo padre Albano. Intanto i fan attendono il lancio di nuova musica da parte della Carrisi che dovrebbe arrivare molto molto presto. Non resta che metterci comodi e attendere i prossimi progetti di Jasmine.

