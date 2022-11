La profezia di Albano sull'incidente di Jasmine Carrisi: "Siamo vive per miracolo"

Jasmine Carrisi e Glenda Resta sono rimaste vittime di un incidente durante la notte di Halloween: papà Albano aveva previsto tutto, ecco cos'è successo.

Solo poche ore fa Jasmine Carrisi e Guenda Resta hanno confessato di essere rimaste vittime di un incidente durante la notte di Halloween. A parlare è la Resta, star di Tik Tok e amica di Jasmine Carrisi figlia di Albano e Loredana Lecciso. Il pubblico conosce bene la giovane artista e studentessa che vanta anche diverse apparizioni televisive in Rai. Questa volta però all'attenzione non c'è la promozione del suo ultimo singolo ma un evento che ha segnato la notte più spaventosa dell'anno.

"Siamo vive per miracolo" dice Glenda Resta su Tik Tok dove milioni di follower accorrono per sapere cos'è accaduto lunedì sera. Le due ragazze non sono solite andare a ballare in discoteca ma in occasione di Halloween hanno deciso di concedersi una serata divertente. Dopo essere state a cena insieme decidono di andare in un locale e la serata trascorre senza intoppi tra divertimento e risate. La Resta specifica che entrambe avevano immaginato che si sarebbe fatto abbastanza tardi e avevano organizzato un passaggio a casa per il ritorno ignare di ciò che sarebbe successo.

Come stanno Jasmine Carrisi e Glenda Resta: ecco perché Albano aveva previsto tutto

Jasmine e Glenda sono grandi amiche e dopo una serata in discoteca hanno deciso, per essere prudenti, di farsi venire a prendere per ritornare a casa. Purtroppo durante il tragitto l'autista della loro auto ha avuto un colpo di sonno inaspettato che l'ha portato a sbattere contro un muretto. La Resta racconta su Tik Tok che l'auto si è rigirata su se stessa a 360° andando a finire nella corsia opposta in curva.

Glenda dice "Siamo vive per miracolo" e ha rassicurato tutti sul loro stato di salute. L'autista ha ingessato il braccio mentre lei e Jasmine hanno riscontrato alcune escoriazioni e contusioni lievi sul corpo. Intanto però spunta fuori una profezia che riguarda Albano.

La Tik Toker si trovava a casa Carrisi prima di uscire di casa con Jasmine. Albano continuava a ripetere che non era una buona idea andare a ballare la notte di Halloween perché troppo pericoloso. Nonostante la grande prudenza della due ragazze l'incidente è stato inevitabile ma per fortuna non ha recato grossi danni eccetto lo spavento. Sulla vicenda Albano non si è ancora espresso e ha preferito rispettare la privacy della sua famiglia.

LEGGI ANCHE>>>Albano Carrisi mostra a Bianca Berlinguer la bolletta della luce: "Ecco la cifra spaventosa che ho pagato"