Luigi Strangis confessa sulla malattia: "Non pensavo di riuscirci"

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2021 ha confessato come affronta la malattia nella giornata internazionale del diabete: il messaggio di speranza di Luigi Strangis.

Il successo di Luigi Strangis è esploso dopo la vittoria della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi con il trionfo di Rudy Zerbi che sin dall'inizio ha creduto nel suo talento. Il percorso di Luigi ha visto un'evoluzione incredibile fino alla finalissima in un testa a testa spietato con il ballerino Michele Esposito. Oggi Strangis si prepara ad affrontare il suo tour dopo il lancio del suo ultimo album "Voglio la gonna".

La storia di Luigi è spuntata fuori grazie al racconto che Maria De Filippi fa nella scuola di Amici durante tutto l'anno. I ragazzi sono al centro non solo per il loro talento ma anche per la storia personale e il bagaglio di esperienze che si portano dietro. Luigi proprio all'interno del programma ha raccontato della sua malattia con cui convive da anni e oggi ha deciso di lanciare un messaggio per sensibilizzare anche sui social questo tema. Strangis con un messaggio su Instagram ha spiegato come ha vissuto in passato la convivenza con il diabete e come vive oggi.

Luigi Strangis sul diabete: "Non credevo di riuscire a fare delle punture sulla pancia"

In occasione della giornata internazionale del diabete il cantautore Luigi Strangis ha deciso di raccontare la sua esperienza con un video sui social. Luigi convive ormai da anni con il diabete e racconta che il primo passo per affrontare la malattia è quello di ascoltare, furbamente, i consigli dei medici passo dopo passo.

Dopo aver ringraziato anche la sua famiglia Strangis precisa che all'inizio non è stato semplice per lui affrontare il problema ma soprattutto superare alcuni limiti. Non credeva ad esempio di riuscire a fare da solo punture sulla pancia cosa che adesso fa senza troppi problemi. Ma qual è il messaggio di Speranza di Strangis? Il cantante ha dichiarato di vivere una vita piena e senza rinunce grazie alla costanza e all'amore per se stesso.

Certo è che lo accompagna uno stile di vita sano nell'alimentazione e nell'attività fisica ma questo non gli ha impedito di inseguire i suoi sogni. Proprio l'esperienza di Luigi è un valido aiuto a tutti i giovani che si ritrovano a combattere con la malattia e che mai devono arrendersi davanti alle difficoltà.

