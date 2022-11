Dopo l'Amica Geniale arriva la nuova serie tv: "Ci sarà un attore famosissimo"

Finalmente dopo anni di attesa Elena Ferrante ritorna con una nuova serie tv dopo il successo dell'Amica Geniale: svelato il cast.

Dai romanzi di Elena Ferrante è nato il successo mondiale dell'Amica Geniale trasformato in serie tv in onda su Rai Uno. La storia di Elena e Lila ha coinvolto tutti e il pubblico è in attesa dell'ultimo e imperdibile capitolo della serie. Le due protagoniste sono figlie di una Napoli difficile e un quartiere dove la criminalità organizzata ha invaso ogni angolo di vita quotidiana. In attesa dell'ultima stagione dell'Amica Geniale c'è però una buona notizia per i fan dei romanzi di Elena Ferrante che arriva direttamente da Netflix.

Molto presto arriverà infatti una nuova serie che avrà come contesto la Napoli degli anni Novanta divisa tra i quartieri più benestanti della città e i vicoli dove la povertà regna sovrana. Un contrasto che ancora una volta porta i protagonisti della Ferrante a dover scegliere. Finalmente è nota la data di uscita della serie, il titolo ma soprattutto il cast che vede come protagonisti attori davvero unici.

"La vita bugiarda degli adulti": svelato il cast della nuova serie di Elena Ferrante

Finalmente il pubblico potrà vedere la nuova serie di Elena Ferrante che a quanto pare è in lavorazione da diversi anni e ha subito tutte le difficoltà legata alla pandemia. Protagonista è Giovanna, un'adolescente in crescita che comincia a scontrarsi con la realtà di due Napoli completamente opposte ma profondamente uguali. Il padre di Giovanna è un uomo tutto d'un pezzo e ha il volto di Alessandro Preziosi, l'attore napoletano è il primo nome stellare del cast della serie.

La zia della protagonista è invece interpretata da Valeria Golino, in molti attendono l'interpretazione dell'attrice sul set guidato da Edoardo De Angelis. Così come per l'Amica Geniale anche in questo caso Elena Ferrante si è occupata di molti aspetti delle riprese. Nonostante il suo anonimato ormai famoso in tutto il mondo, la scrittrice segue passo passo gli sviluppi dei suoi romanzi che vengono messi in scena.

A investire sulla Vita bugiarda degli adulti è Netflix che lancerà a partire dal 4 gennaio 6 episodi tutti in blocco che racconteranno la storia di Giovanna. Non resta che attendere l'inizio del 2023 e godere di un nuovo e imperdibile successo targato Elena Ferrante.

LEGGI ANCHE>>>L'Amica Geniale, parlano le attrici: "Vi diciamo cosa sta accadendo.."