Royal Family, Kate Middleton non può farne a meno: "Mai un giorno senza"

La vita quotidiana e le abitudini della famiglia reale inglese continuano a incuriosire: ecco qual è la cosa di cui Kate non può fare proprio a meno.

La Royal Family mai come in questi giorni è costantemente sotto i riflettori del mondo intero. A far discutere è l'uscita della quinta stagione della serie The Crown che ha come protagonista assoluto proprio Re Carlo III insieme all'iconica Lady D, principessa morta nell'incidente stradale più misterioso della storia. Proprio all'inizio del suo mandato da sovrano il re si ritrova a contrastare vecchi scheletri del passato tra lo scetticismo e l'incredulità di chi ancora vede la famiglia reale coinvolta nella morte dell'amata Diana.

Dopo la dipartita della madre Elisabetta II Re Carlo si ritrova a regnare con al suo fianco Camilla, storica amante del sovrano e oggi regina consorte. Seguono poi William e Kate, eredi al trono. Proprio la principessa adesso è la donna più in vista della famiglia e continua ad essere adorata per i suoi abiti iconici oltre che per i modi gentili che la distinguono. Le curiosità sulle sue abitudini sono sempre all'ordine del giorno e soprattutto creano grande scalpore tra i fan della corona. Ecco l'ultima indiscrezione sulla Principessa Kate, futura regina consorte d'Inghilterra.

Kate non può farne proprio a meno: qual è l'abitudine della principessa

Tra i tanti componenti della Royal Family la Principessa Kate è la più amata di tutte dai sudditi non solo per la sua eleganza ma anche per lo spirito amorevole che dimostra verso tutti. C'è un'abitudine a cui la principessa non rinuncia mai per nessun motivo al mondo e che la accomuna ai tantissimi sudditi inglesi, proprio gli stessi che la amano così tanto.

Si tratta del tè delle cinque, tradizione britannica che in molti seguono con grande severità. Anche la Regina Elisabetta era solita consumare il tè alle cinque e nella famiglia reale la tradizione vuole che venga servito in un modo particolare. Al fianco della classica tazza di tè infatti vengono serviti piccoli pasticcini dolci o salati ma anche panini farciti in modo da combattere la fame del pomeriggio. Proprio questa tradizione è rispettata anche dalla principessa che continua a rende omaggio alla Regina riprendendo le sue abitudini ormai diventate storiche agli occhi del mondo intero.

