Kate Middleton rivela il suo piatto preferito: "Nessuno riesce a crederci"

Ecco una serie di curiosità sulle abitudini alimentari della Principessa Kate e anche dei suoi bambini.

Tra le donne più famose al mondo c'è indubbiamente Kate Middleton che continua a stregare tutti tra abiti da sogno e un'eleganza fuori dal comune. Anche nelle occasioni che celebravano la dipartita della Regina Elisabetta la moglie di William si è mostrata sempre impeccabile. A colpire non è solo il suo look ma anche il modo in cui presenzia agli eventi della famiglia reale, sempre disponibile e amorevole con tutti. Insomma il passo verso l'eredità di Lady D è davvero breve e per alcuni è già destinata ad essere la Principessa e futura Regina consorte più amate di sempre dopo sua suocera.

Le abitudini dei reali fanno parte di quelle curiosità di cui tutto il popolo inglese non può fare a meno ma la fama della Royal Family si è estesa a tal punto che il mondo intero guarda con interesse la famiglia reale. Sappiamo bene che i Royal sono amanti del buon cibo e anche dei buoni distillati che in parte producono. Una delle curiosità più bizzarre riguarda Kate e William che prima di andare a letto si concedono un gin tonic molto spesso per rilassarsi. Scopriamo però qual è il piatto preferito di Kate e della principessina Charlotte.

Kate Middleton ama mangiare questo piatto, mentre la principessina Charlotte preferisce la cucina italiana

I piatti preferiti dei componenti della famiglia reale sono abbastanza famosi, ad esempio Re Carlo adora i fughi preparati con il risotto o in salsa. A quanto pare la principessa Kate ha gusti diversi e adora il sushi, a rivelarlo è uno chef inglese. Questa confessione fa luce sulla fake news che riguarda i reali, non è vero che è vietato loro mangiare pesce crudo. A dire il vero in diverse occasioni Kate e William hanno mangiato frutti di mare e sushi che sono tra i loro alimenti preferiti.

La principessina Charlotte invece ha gusti molto made in Italy, adora la pasta e la pizza. Quest'ultima a dirla tutta la prepara spesso con sua mamma Kate anche in casa. Un ottimo modo per insegnare ai bambini i segreti della cucina divertendosi. Sembra proprio che nella Royal Family non manchino le tradizioni provenienti da ogni angolo del mondo.

