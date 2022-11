Vuoi far crescere le unghie in fretta? Il massaggio fai da te più efficace di sempre

Le unghie sane e belle sono un bigliettino da visita importante per le nostre mani: ecco come farle crescere in fretta con il trucco giusto.

La salute delle unghie è molto importante ed è per questo che una manicure curata è fondamentale come presentazione. Le mani non devono mai essere sottovalutate ma allo stesso tempo non bisogna dar peso solo al loro aspetto estetico. La salute delle unghie è infatti una priorità e per ottenere dei buoni risultati possiamo ricorrere a soluzioni fai da te molto efficaci e soprattutto economiche.

Cominciamo subito dall'alimentazione che deve essere corretta e non sbilanciata. In particolare per favorire la crescita delle unghie è essenziale magiare frutta e verdura per aumentare l'apporto vitaminico ma non solo. Anche la carne bianca e molta acqua aiutano la loro crescita senza dimenticare che è fondamentale diminuire gli zuccheri. A questo però possiamo aggiungere alcuni integratori per pelle, unghie e capelli che troviamo in commercio.

Il massaggio miracoloso per far crescere le unghie: ecco quali ingredienti usare

I massaggi sono importanti per la crescita delle unghie e ne esistono di diversi tipi. Tutti sono efficaci ma questi due sono decisamente tra i migliori e in grado di far ottenere risultati in poco tempo. Il primo è a base di olio di ricino o olio di oliva e va effettuato almeno due volte al giorno. In poco tempo vedremo le nostre unghie molto più resistenti e decisamente più lunghe del solito.

Il secondo massaggio è l'insieme di più ingredienti che però sono una garanzia. In questo caso bisognerà massaggiare per alcuni minuti e poi risciacquare con acqua tiepida prima di aggiungere l'olio per le cuticole che mantiene intatta l'idratazione. Misceliamo il bicarbonato, l'olio di oliva, il limone e l'aloe vera. Il composto ottenuto sarà perfetto per aiutare la crescita delle unghie e le renderà molto più resistenti dopo alcune applicazioni.

Ricordiamo però di non esagerare mai invece con lo smalto che indurisce le unghie o copre esteticamente quelle sfogliate. In alcuni casi possiamo coprire qualche difetto ma se notiamo anomalie o infezioni dobbiamo immediatamente rivolgerci a un esperto. Prima ancora di dedicarci all'aspetto estetico delle unghie dobbiamo ricordare di utilizzare prodotti che ne garantiscano la salute.

