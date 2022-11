Chi è l'ex marito di Alessandra Celentano? Ecco perché si sono lasciati

La professoressa di Amici più amata di tutte ha parlato del suo matrimonio durante l'ultima intervista a Belve: chi è il suo ex marito?

Alessandra Celentano è uno dei personaggi più famosi della televisione ma anche espressione del mondo della danza italiana. La professoressa di Amici è nel cast del programma sin dalla prima edizione e in questi anni la sua amicizia con Maria De Filippi si è fortificata. La maestra ha visto passare molti allievi che poi hanno ottenuto grande successo nel mondo della musica o in quello della danza. I suoi pupilli sono quasi sempre specialisti della danza classica, disciplina che lei continua a difendere edizione per edizione.

Qualche giorno fa la Celentano è stata protagonista di un'intervista che ha fatto parecchio scalpore. La maestra si è concessa a Francesca Fagnani nel programma Belve che spulcia nell'animo più profondo dei suoi protagonisti. La Cele ha parlato del suo passato, dell'amore per la danza ma anche della sua vita sentimentale rivelando che non ha rapporti sessuali da ben tredici anni. La notizia ha creato grande curiosità nei fan che si chiedono, è mai stata sposata? Ecco chi era suo marito e per quale motivo il loro matrimonio è giunto al capolinea.

L'ex marito di Alessandra Celentano: perché si sono detti addio

Si chiama Angelo Trementozzi ed è l'ex marito di Alessandra Celentano. I due si sono sposati nel 2006 e hanno cominciato la loro storia d'amore. La maestra era già famosa per il grande pubblico mentre la sua metà no. Trementozzi infatti è un'analista della finanza e per altro maestro di karate, almeno da quando rivelano le indiscrezioni sul web.

Sembra proprio che però il loro matrimonio non abbia retto al colpo di non avere figli. A quanto pare i due nonostante tutto sono rimasti in ottimi rapporti e ancora oggi non sono protagonisti di alcuna battaglia per il divorzio. La professoressa è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata anche sotto l'aspetto familiare. Suo zio è Adriano Celentano, uno degli artisti più iconici della musica e del cinema italiano ma lei ha saputo costruire la sua carriera sulle sue forze.

Sembra proprio che l'intervista a Belve abbia riacceso i riflettori sulla vita privata della professoressa di danza classica che però a quanto pare ha solo un obiettivo, quello di formare i suoi allievi al palcoscenico.

