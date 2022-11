Alba Parietti velenosa sbotta contro gli haters: "Cari detrattori..."

Alba Parietti mette a tacere le critiche che gli haters le muovono e risponde così a chi polemizza contro di lei

Alba Parietti è una delle più famose showgirl del panorama italiano, tra i volti più amati del piccolo schermo per la bellezza, il carisma e la simpatia tagliente che da sempre la contraddistinguono. Ha 61 anni ma ne dimostra molti di meno, grazie alla cura per l'aspetto fisico e a una buona dose di vanità. Ma tutta questa fama la espone spesso, come capita a tanti personaggi del mondo dello spettacolo, a continue critiche a cui lei risponde a tono, senza perdere però la sua eleganza.

Una carriera costellata da tanti successi, e che hanno visto la Parietti calcare i più prestigiosi palcoscenici della tv italiana. Il suo percorso cominciò già nel 1980, quando cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partendo dalle realtà locali della sua regione di provenienza, il Piemonte (lei è torinese di nascita). Ma la popolarità arrivo negli anni Novanta. Showgirl, conduttrice, attrice e opinionista, in pochi sanno che la Parietti, nel corso della sua lunga carriera, si è cimentata anche nel ruolo di cantante.

Dagli anni 2000 Alba Parietti è tra le più richieste opinioniste dei talk show d'Italia, in cui viene invitata per il suo carattere forte e le sue posizioni decise e spesso polemiche. Sul fronte della vita privata, la Parietti è stata sposata con Franco Oppini, da cui ha avuto il Francesco Maria Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Alba Parietti e il messaggio indirizzato a chi la critica: "Cari detrattori, provateci voi..."

Insomma, una carriera di tutto rispetto che Alba Parietti difende a spada tratta. Ogni occasione è buona per ribadire la lunga carriera che dagli anni '80 ad oggi ha fatto di lei uno dei volti più popolari della tv nostrana.

L'ultima occasione si è presentata nei giorni scorsi, quando la Parietti ha pubblicato la copertina della rivista 'Epoca!' (settimanale edito dalla Arnoldo Mondadori Editore, pubblicato dal 1950 fino al 1997) sulla quale compare una sua splendida foto.

La Parietti, giovanissima, in un succinto abitino bianco, seduta con le gambe accavallate e con un sorriso sgargiante mentre tiene tra le braccia un pallone da calcio. E il messaggio per gli haters: "Correva l'anno 1990. Provateci voi, cari detrattori, a stare sulle copertine per 32 anni".

LEGGI ANCHE>>> Francesco Oppini mostra il suo attico a Milano sui social e rivela: "Solo merito di mamma Alba Parietti se..."