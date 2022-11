Cecilia Rodriguez: "Sono innamorata di questo cappotto", ecco quanto costa

L'influencer e conduttrice argentina ha sfoggiato un cappotto invernale davvero unico: il prezzo è davvero esagerato.

Cecilia Rodriguez è tra le influencer più seguite sui social network e quando si parla di nuove tendenze è impossibile non guardare il suo profilo Instagram. Cecilia è fidanzata ufficialmente con Ignazio Moser, ex ciclista che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip qualche anno fa. Nessuno avrebbe immaginato un futuro roseo per la coppia eppure solo qualche giorno fa è arrivata la proposta di matrimonio di Moser a cui l'argentina ha risposto ovviamente sì.

La data delle nozze non è ancora nota ai fan che attendono di vedere finalmente la Rodriguez in abito bianco vestita da sposa con al suo fianco tutta la famiglia. Cecilia è la sorella di Belen e Jeremias, entrambi noti al mondo dello spettacolo italiano. Spesso i suoi scatti su Instagram sono di grande ispirazione per chi ha intenzione di sperimentare nuovi look in fatto di outfit o make-up. Non resta che scoprire qual è il suo cappotto preferito e soprattutto quanto costa, la cifra non è per niente contenuta.

Quanto costa il cappotto di Cecilia Rodriguez?

La conduttrice argentina pubblica spesso i suoi look che riescono a lasciare sempre tutti senza fiato. Questa volta tocca a un cappotto a quadri molto bello e dai colori che seguono i toni del turchese. Un modello che si adatta perfettamente all'autunno ma soprattutto all'arrivo dell'inverno. Cecilia ancora una volta propone un look casual ideale per la stagione.

Il cappotto è in tessuto caldissimo che ricorda i famosi modelli teddy molto di moda nella scorsa stagione fredda. La fantasia a quadri sembra calcare le ultime tendenze ma c'è un dettaglio da non sottovalutare. Sui lati del cappotto c'è una decorazione in frange color cuoio molto chic che lo rende anche adatto a look da aperitivo con gli amici. Insomma si tratta di un vero e proprio asso nella manica da sfoggiare in autunno. La Rodriguez ha scelto di abbinarlo con un classico outfit da giorno in jeans e t-shirt bianca.

Ma quanto costa questo gioiellino di cui Cecilia è follemente innamorata? Il modello è firmato Gaelle Paris e costa ben 385 euro. Una cifra tutt'altro che modica che lo rende un capo piuttosto pregiato.

LEGGI ANCHE>>>Cecilia Rodriguez assente dal Blue Carpet per 'gravi problemi di salute': cosa le è successo