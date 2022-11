Tu si que vales, sorpresa per la semifinale: "Finalmente possiamo dirvelo"

La penultima puntata di Tu si quel vales andrà in onda domani sera in prima serata su canale 5: ecco la sorpresa preparata da Maria De Filippi per il pubblico.

La nuova edizione di Tu si quel vales ha conquistato il pubblico di canale 5 ancora una volta battendo spesso anche la concorrenza su Rai Uno. Maria De Filippi si conferma la regina di qualsiasi fascia oraria dal pomeriggio al sabato sera, passando per la domenica. Tutto è pronto per la finalissima di quest'anno che andrà in onda sabato prossimo ma intanto spuntano le novità riguardo la semifinale che sarà imperdibile.

Appena concluso Tu si que vales Maria sarà in onda con C'è Posta per te e il suo appuntamento invernale con il pubblico ormai fisso. Intanto però tutto è concentrato sulla nuova puntata dello show di intrattenimento che è capace di regalare al pubblico qualche ora di spensieratezza e leggerezza di sabato sera. Non mancano come sempre Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. A guidare il programma è Belen Rodriguez che vedremo a sorpresa anche nella puntata di Amici di domenica e poi c'è la risata inconfondibile di Giulia Stabile. Chi sarà l'ospite a sorpresa della semifinale?

Maria De Filippi ha chiamato proprio lui: svelata la sorpresa della semifinale di Tu si que vales

Ogni settimana c'è un ospite speciale che arriva sul palcoscenico di Tu si que vales. Diciamo che il talento nel programma non manca mai tra quello dei concorrenti e quello degli amici del programma che si esibiscono. La settimana scorsa a infiammare il palco ci ha pensato Fred De Palma ma questa volta è una vecchia conoscenza di Maria a sorprendere il pubblico.

Alex è l'ospite d'onore della semifinale di X Factor e ad annunciarlo è come sempre Gabriele Parpiglia su The Pipol Tv. Il giovane artista è in uscita con un nuovo singolo dal titolo "Mano Ferma" che apre il debutto del suo nuovo album. Rudy Zerbi lo scorso anno non era stato colpito piacevolmente dall'artista ma sembra essersi ricreduto. Pochi giorni fa infatti è stato immortalato al suo concerto all'Atlantico di Roma, un successo a cui anche Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno assistito. Tutto è pronto per la semifinale del programma in attesa di conoscere il vincitore di quest'edizione.

