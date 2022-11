Emma Marrone spiazza i fan: "É arrivato il momento di dirvi qualcosa"

Finalmente Emma Marrone ha annunciato l'uscita del nuovo Docufilm che svelerà tutti i retroscena della sua carriera: l'annuncio sui social.

Dopo il grande successo come cantante Emma Marrone ha debuttato anche sul grande schermo e l'ultimo capolavoro dal titolo "Il ritorno" dimostra la sua grande versatilità. Da anni Emma è in cima alle classifiche con la sua musica e riesce a riempire interi stadi con i suoi tour. Più volte ha dimostrato il coraggio di evolversi e affrontare nuove sfide senza mai tirarsi indietro. Probabilmente è proprio la continua evoluzione che la rende una delle artiste più amate in Italia.

Qualcuno le ha chiesto cosa sceglierebbe tra musica e cinema ma a quanto pare la Marrone si conferma una delle artiste che può brillare in entrambe le cose. Lo dimostrano proprio i successi dei suoi film e della sua musica. Finalmente però è arrivata una novità che in molti aspettavano e che rivela un lato inedito dell'artista che non tutti conoscono. L'annuncio sui social ha letteralmente fatto impazzire tutti grazie allo spoiler lanciato dalla Marrone.

"Sbagliata ascendente Leone": il docufilm di Emma Marrone arriva su Amazon Prime Video, ecco quando

Finalmente Emma Marrone sarà protagonista di un docufilm che percorrerà tutte le tappe della sua storia a cominciare dalla sua famiglia fino ai grandi palcoscenici. Lo spoiler lanciato dalla cantante sui suoi social ha letteralmente lasciato i fan senza parole. Vediamo alcune foto di quando era bambina e il desiderio di ritornare a casa nella sua amatissima Puglia ogni volta che può.

Ci sono poi estratti del dietro le quinte prima dei concerti, la stanchezza, la voglia di farcela e di avere coraggio ma non solo. Colpisce la consapevolezza di non essere perfetta ma appunto sbagliata così come ribadirà la canzone traino del documentario. Proprio insieme al nuovo gioiellino di Amazon Prime Video arriverà infatti un nuovo singolo della cantante che accompagnerà il pubblico nel suo viaggio. "Preferisco essere sbagliata" ammette Emma ma all'interno del docufilm troviamo anche l'esigenza di svelare ai suoi fan alcuni lati inediti della sua personalità.

Il 29 novembre "Sbagliata ascendente leone" sarà disponibile su Prime Video e a quanto pare il successo è assicurato. In tanti attendono con ansia anche il suo nuovo singolo che la cantante ha deciso di regalare ai suoi fan.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo Giovani, Amadeus non resiste a Maria De Filippi e Emma Marrone: "Guarda un po' chi c'è"