Tiziano Ferro commuove i fan: la rivelazione sui due figli

Il cantante ritorna in Italia con un nuovo album e un tour super atteso negli stadi: prima però rivela da dove nasce "La prima festa del papà".

In questi giorni Tiziano Ferro ritorna finalmente con un nuovo album e un tour in Italia che ha spostato al 2023 proprio per stare al fianco dei suoi due bambini. Tiziano è tra gli artisti più grandi della musica italiana, amatissimo da tutti e con una carriera stellare. Qualche anno fa lo abbiamo visto in splendida forma sul palco del Festival di Sanremo e chissà se anche nella prossima edizione spunterà all'Ariston. Intanto il cantante si gode un momento meraviglioso per la sua carriera ma anche per la sua vita privata.

La storia di Tiziano è stata raccontata in un documentario su Amazon Prime Video qualche anno fa che ha commosso i suoi fan. Il successo ha accompagnato poi un periodo di dipendenza per poi lasciare spazio a una nuova vita. Oggi Ferro vive a Los Angeles insieme a suo marito Victor che ha sposato negli Stati Uniti e anche in Italia nella sua Latina dove vive ancora la sua famiglia. Qualche mese fa è poi arrivato il più bello degli annunci, quello della paternità e oggi il cantante ha rivelato un aneddoto inedito proprio sui suoi piccoli.

Tiziano Ferro confessa: "Tutto è cominciato con un messaggio di mio padre"

Margherita e Andreas sono i due piccoli bambini di Tiziano e Victor che hanno annunciato qualche mese fa la loro paternità. La famiglia vive negli Stati Uniti e il cantante ha condiviso la gioia della sua nuova vita insieme ai suoi fan anche sui social. Ferro ha precisato di comprendere l'attenzione che ruota intorno a lui ma arriva puntuale la decisione di non mostrare i piccoli sui social e di non raccontare la loro storia. "Saranno loro a scoprirla per primi, è un diritto insindacabile" scrive sui social ma oggi racconta la paternità in musica.

Il brano La prima festa del papà racconta il viaggio da genitore iniziato insieme a suo marito e finalmente il cantante rivela da dove nasce questa canzone. Tutto comincia con un messaggio di sui padre e una lettera in occasione della festa del papà. Tiziano confessa di non aver pensato fosse anche la sua di festa ma da questa riflessione e da quelle parole è nato un capolavoro. In questi giorni il cantante sta presentando il suo album con un bagaglio di emozioni che continua a conquistare i fan, gli stessi che lo hanno atteso per molto tempo e che non vedono l'ora di vederlo sul palco del prossimo tour.

LEGGI ANCHE>>>L'annuncio di Tiziano Ferro per il suo ritorno in Italia: "Finalmente posso dirvelo"