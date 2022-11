Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Napoli?

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli

Il tempo a Napoli oggi sarà caratterizzato da piogge deboli, una temperatura media di 17.52°C, una temperatura minima di 15.2°C e una temperatura massima di 19.08°C. Il vento sarà moderato con una velocità media di 6.84 km/h e una percentuale di nuvolosità del 100%. Oggi a Napoli ci saranno piogge deboli e la temperatura media sarà di 17.52°C.

Avellino

Il meteo per Avellino indica che ci sarà pioggia leggera con un'umidità del 66%. La temperatura media sarà di 14.23°C, la temperatura minima si attesterà intorno ai 9.62°C mentre quella massima raggiungerà i 15.95°C. La velocità del vento sarà pari a 3.22 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà 100%. Oggi dovresti dedicarti all'organizzazione della tua casa, sistemando le sedie nell'orto e raccogliendo la frutta caduta.

Caserta

Il meteo di Caserta oggi è caratterizzato da pioggia debole. La temperatura media si attesta intorno a 16.45°C, la minima è di 12.91°C mentre la massima tocca i 18.51°C. La quantità di precipitazioni prevista è di circa 2 mm mentre l'umidità relativa raggiunge il 55%. Il vento soffierà con una velocità media di 3.38 km/h ed avrà una direzione Sud-Sud-O

Salerno

Il meteo per Salerno è in genere piuttosto instabile, con precipitazioni frequenti e di intensità variabile. La temperatura media si aggira intorno ai 13-14 gradi centigradi, mentre quella minima oscilla tra i 7 e gli 8 gradi. La massima non supera i 14-15 gradi. Oggi è consigliabile rimanere informati sulle previsioni meteo e seguire gli eventuali allerta della Protezione Civile, in quanto potrebbero verificarsi rovesci o temporali.

Benevento

Il meteo di Benevento per oggi, Giovedì 04 Ottobre 2018, è caratterizzato da una copertura nuvolosa del 100% con piogge moderate. La temperatura media si aggira intorno ai 14.83°C con una minima di 9.79°C e una massima di 16.7°C. Il vento soffierà a velocità media di 4.37km/h ed avrà intensità massima di 9.14km/h. L'umidità sarà pari al 65%. Cosa mi consiglia di fare oggi? Se il meteo di Benevento per oggi, Giovedì 04 Ottobre 2018, è caratterizzato da una copertura nuvolosa del 100% con piogge moderate e la temperatura media si aggira intorno ai 14.83°C, ti consiglio di non fare niente! Rimani al riparo dentro casa!

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è caratterizzato da pioggia moderata e un'umidità del 59%. La temperatura media si aggira intorno ai 17.37° C, con una minima di 11.18° C e una massima di 18.92° C. Il vento soffia con una velocità media di 3.37km/h ed è presente un'altissima percentuale di nuvolosità, pari al 100%. Oggi è possibile fare: un giro in città o al mare, visitare qualche museo o palazzo, andare a fare shopping.