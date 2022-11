Tale e Quale Show, tutte le soprese dell'ultima puntata: "Non vediamo l'ora"

Tutto è pronto per l'ultima puntata di Tale e Quale show: ecco chi saranno gli ospiti e cosa combineranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Il pubblico a malincuore saluterà anche quest'edizione di Tale e Quale Show che ha visto moltissimi personaggi famosi mettersi in gioco con le imitazioni canore del venerdì sera. A guidare il programma c'è come sempre Carlo Conti che ormai sa bene come comporre il cast giusto per garantire al pubblico lo spettacolo. "Leggerezza" è la parola chiave del programma che però ha svelato, come ogni anno, anche molte qualità canore dei protagonisti.

Questa sera scopriremo il vincitore di Tale e quale show anche se sui social il pubblico ha già eletto il suo preferito. Sembra infatti che il candidato alla vittoria della finalissima sia Antonino Spadaccino, ex allievo di Amici di Maria De Filippi e protagonista della musica italiana. Grazie a Carlo Conti Antonino ha ricevuto una nuova opportunità e non mancheranno le sorprese questa sera in cui interpreterà Riccardo Cocciante. Scopriamo però come si stanno preparando Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni alla finalissima ma soprattutto chi sarà l'ospite d'onore in giuria.

Tale e Quale Show: tutte le novità dell'ultima puntata, come la prederà Loretta Goggi?

Tra i protagonisti di Tale e Quale Show non possiamo non spendere qualche parola per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Il duo comico ogni puntata ha stravolto tutti con imitazioni esilaranti a cominciare da quella di Mahmood e Blanco, diventata ormai famosissima sui social network. Questa volta però avranno un compito arduo e cioè quello di imitare Loretta e Daniela Goggi.

Le due sorelle hanno rappresentato un duo amatissimo nella storia della musica italiana e Loretta è parte integrante della giuria del programma. Questo significa che ci sarà da ridere o piangere per qualcuno. La certezza è che il pubblico non sta più nella pelle e desidera vedere finalmente l'esibizione di questa sera anche se con un pizzico di amarezza perché sarà l'ultima della stagione.

Non mancherà l'ospite d'onore in giuria che questa volta sarà Roberto D'Agostino interpretato da Ubaldo Pantani. Ci sarà da divertirsi e soprattutto sarà decretato finalmente il vincitore tra i tanti vip pronti a sfidarsi.

