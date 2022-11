Sanremo 2023, spunta il nome di un big in gara: è il cantante più amato d'Italia

Il Festival della canzone italiana si avvicina: ecco le prime indiscrezioni sui big in gara dove mancheranno i grandi nomi della musica.

Cominciano le voci di corridoio sui possibili nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2023 che già si prospetta ancora una volta l'evento più atteso dell'anno. Dopo le scorse tre edizioni Amadeus è nuovamente chiamato alla direzione artistica dello show e soprattutto alla scelta dei big in gara. Mentre tra i giovani aleggiano i reduci dai talent show come Amici di Maria De Filippi e X Factor, tra i big la musica cambia.

All Music Italia ha lanciato un'indiscrezione bomba che vede una lista di papabili partecipante, alcuni in dubbio e altri dati quasi per certi. I telespettatori attendono con ansia la lista ufficiale che sarà annunciata in occasione di Sanremo Giovani o in alternativa durante le edizioni del Tg 1. Amadeus potrebbe sorprenderci ancora ma la novità che più ha sconvolto tutti è l'assenza di alcune stelle della musica italiana. Sembra proprio che al contrario dello scorso anno mancheranno i grandi nomi che come Elisa avrebbero potuto partecipare in gara.

Big in gara a Sanremo: Amadeus vuole proprio lui

Dalle ultimissime indiscrezioni pare che nomi come Tiziano Ferro, Giorgia, Laura Pausini o Alessandra Amoroso non ci saranno. Non è ancora chiaro se si tratta di una scelta del direttore artistico o se i grandi nomi della musica abbiano scelto di dedicarsi ad altri progetti. Le indiscrezioni però rivelano un nome che a quanto pare è tra i più probabili all'Ariston e per cui il direttore artistico starebbe facendo carte false.

Si tratta del ritorno di Marco Mengoni sul palcoscenico di Sanremo, lui che con il brano "L'essenziale" ha stravinto qualche anno fa. Oggi Marco è tra gli artisti più amati del mondo della musica e il suo ultimo tour negli stadi ne è la dimostrazione. Seguono altri nomi come Francesco Renga e Nek in coppia, Giuliano Sangiorgi con Madame, Elodie, Francesca Michelin e c'è mistero sulla partecipazione di Annalisa.

A quanto pare anche i grandi ritorni saranno all'ordine del giorno come quello di Marcella Bella e i Ricchi e Poveri ma non solo. Levante sarebbe in lista e anche Paola e Chiara potrebbero ritornare in gara con un brano inedito. Le ultime dichiarazioni di Biagio Antonacci fanno invece pensare che non sarà tra i big ma come sempre l'obiettivo di Amadeus è creare un cast eterogeneo. Ci riuscirà anche questa volta?

