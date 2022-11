Ultima puntata Vincenzo Maliconico: "Addio ad Alessandra", arriva un'altra donna

L'ultima puntata di Vincenzo Malinconico è pronta ad approdare su Rai Uno questa sera: ecco cosa accadrà tra Alessandra e l'avvocato.

Finalmente anche le avventure di Vincenzo Malinconico vedranno il finale di stagione che in tanti attendono con ansia. La fiction è tratta dagli scritti di Diego De Silva e finalmente è approdata in prima serata. Malinconico è un personaggio diverso dal solito, un po' imbranato e anche goffo abbastanza. Il suo insuccesso lavorativo, apparentemente lo getta in fondo alla classifica degli avvocati di successo ma i telespettatori hanno poi scoperto che non è così.

L'avvocato è in grado di instaurare un rapporto di fiducia con i suoi clienti e sarebbe disposto a tutto per aiutarli. Tra vicende legali e criminalità organizzata Malinconico trova anche spazio per le questioni sentimentali. La più bella del tribunale si è innamorata di lui e la loro storia d'amore sembra essere un sogno diventato realtà. A disturbare l'armonia di coppia è l'ex moglie Nives, invadente e puntigliosa che è sul piede di guerra a causa della sua relazione con Alessandra Persiano. Nella penultima puntata il pubblico è rimasto a bocca aperta con l'incertezza di una possibile rottura tra i due. Ecco le anticipazioni dell'ultima puntata che vedranno l'avvocato nei guai.

Ultima puntata Vincenzo Malinconico: Alessandra partirà?

Massimiliano Gallo è l'attore che presta il volto all'avvocato più famoso della televisione italiana e questa sera si concluderà la prima stagione. In Rai si vocifera già l'intenzione di lanciare un secondo capitolo considerando il grande successo della serie tv. La domanda che tutti si pongono è: Alessandra lascerà solo Vincenzo per partire per Milano? A questa risposta rispondono le anticipazioni dell'ultima puntata che non fanno ben sperare.

La Persiano si ritroverà in una profonda crisi e l'arrivo di una nuova donna alla corte dell'avvocato non aiuterà. Veronica Starace Tarallo è l'ex moglie di un avvocato molto potente della città che chiederà a Malinconico di assisterla nella causa contro il marito in occasione della loro separazione. La donna ovviamente cadrà ai piedi dell'avvocato che però a quanto pare ha occhi solo per la Persiano. La coppia riuscirà a sopravvivere o ci sarà un finale di stagione aperto?

Il pubblico come sempre attende soluzioni e risposte ma non è detto che arriveranno. L'appuntamento che le avventure di Vincenzo Malinconico avvocato di insuccesso è per questa sera in prima serata su Rai Uno.

LEGGI ANCHE>>>Lino Banfi 'smaschera' Massimiliano Gallo: "Vi dico io chi è davvero"