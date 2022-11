Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro nascosti dietro le quinte: cos'è successo al concerto di Alex

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno partecipato al concerto di Alex: ecco com'è andata dietro le quinte.

Lo scorso anno i Cucca-Todo hanno stupito tutti con le loro esibizioni e i talenti che hanno deciso di portare fino alla fine del serale di Amici di Maria De Filippi. Tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione c'è Alex, pupillo di Lorella Cuccarini che spesso si è scontrato con il vincitore Luigi Strangis. Oggi Alex ha cominciato un nuovo percorso musicale insieme alla sua casa discografica e ovviamente ha inaugurato il suo primo tour.

Non potevano mancare i suoi due professori che lo scorso anno lo hanno sostenuto in ogni attimo del suo percorso. Spesso Lorella è stata accusata di essere una specie di mamma chioccia con i suoi allievi ma la prof di canto si è sempre difesa. Il suo obiettivo infatti è quello di ascoltare i ragazzi e garantire loro un percorso di crescita all'interno del talent. Scopriamo cos'è successo dietro le quinte del concerto di Alex e cos'hanno combinato Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Delirio al concerto di Alex, Lorella Cuccarini irrompe: "Ti auguro di diventare come lui"

I due professori di Amici si sono nascosti dietro le quinte dell'Atlantico a Roma per assistere al concerto di Alex. Todaro non era solo, con lui c'era anche la figlia Jasmine che a quanto pare è grande fan del cantante. Non poteva mancare sui social la foto della piccola insieme al suo idolo. Il pubblico a un certo punto si è accorto della presenza dei due professori e ha cominciato a delirare acclamandoli.

Lorella non ha perso tempo e si è subito fiondata a salutare la folla insieme al suo collega divertendosi moltissimo. C'è però un augurio che la prof ha deciso di fare al suo Alex, allievo del cuore nella scorsa edizione di Amici 21. La Cucca racconta che la prima volta che è andata all'Atlantico ha assistito al concerto di Marco Mengoni ma poi quest'anno è andata a rivederlo all'Olimpico. È proprio questo l'augurio della prof di Amici ad Alex che oggi spicca il volo verso una carriera stellare.

Il cantante è in giro con la promozione della sua musica e in tanti sperano di vederlo sul palcoscenico del Festival di Sanremo a Gennaio. Si vocifera che anche i suoi colleghi Luigi Strangis e LDA siano in lista per partecipare alla gara tra i big. Chissà chi di loro farà breccia nel cuore di Amadeus.

LEGGI ANCHE>>>Amici 22, Lorella Cuccarini rivela su Arisa e Rudy Zerbi: "Vi dico io chi sono davvero fuori dal programma"