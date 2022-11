Amici 22, Lorella Cuccarini rivela su Arisa e Rudy Zerbi: "Vi dico io chi sono davvero fuori dal programma"

La professoressa di Amici si è raccontata in un'intervista e ha finalmente svelato il suo reale rapporto con i colleghi: cosa succede dietro le telecamere.

Anche quest'anno la scuola di Amici di Maria De Filippi ha riaperto le porte e ha accolto nuovi talenti in cerca di fortuna. Come sempre in cattedra troviamo i professori agguerriti e prontissimi a far valere i propri allievi. In particolare nel canto ci sono stati alcuni cambiamenti e un grandissimo ritorno. Arisa è ritornata nella scuola dopo l'assenza dello scorso anno e al suo fianco ci sono come sempre Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Si tratta di tre personalità completamente diverse l'una dall'altra che hanno come unico obiettivo quello di lanciare i propri allievi verso il successo discografico. Lorella Cuccarini nel suo primo anno di partecipazione ad Amici si è occupata della danza ma questa volta per il secondo anno è al timone del canto. In molti si chiedono quale sia il reale rapporto tra i professori dietro le quinte del programma e se ciò che vediamo è tutto vero. La Cucca ha deciso di rivelare tutta la verità sul rapporto con i suoi due colleghi.

Lorella Cuccarini confessa su Rudy e Arisa: "Mi piacerebbe vederli.."

Tra i professori di canto Lorella Cuccarini è una new entry da un paio di anni ma a quanto pare questa categoria le si addice moltissimo. L'ex ballerina è infatti star del musical, proprio in queste settimane debutterà a teatro con lo spettacolo su Raperonzolo nei panni della strega cattiva. Al contrario dello show che la vedrà protagonista, a scuola Lorella è molto affettuosa e protettiva verso i suoi allievi. Una qualità che a volta gli si è ritorta contra secondo i suoi colleghi.

In occasione di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la professoressa di canto a rivelato qualcosa su Arisa e Rudy che non tutti sanno. I tre vanno abbastanza d'accordo anche se in alcune occasioni sono pronti a discutere ma a Lorella piacerebbe frequentarli di più all'esterno del programma. Sembra infatti che i tre professori riescano a vedersi al di fuori di Amici solo per qualche caffè ogni tanto ma Lorella ha confessato che le piacerebbe vederli più spesso.

A differenza di quanto si pensi dietro le telecamere c'è molta armonia tra i professori di canto che stanno bene insieme e si divertono molto. Bisognerà però attendere la fase serale del programma dove gli spiriti saranno molto più accesi e la guerra sarà ufficialmente aperta.

LEGGI ANCHE>>>Amici 22, Giulia Pauselli in lacrime commuove tutti: "Ovunque tu sia..."