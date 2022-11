Michelle Hunziker, come far venire il buon umore al mattino: "Il mio segreto è questo"

La conduttrice svizzera ha deciso di consigliare ai suoi follower come affrontare la giornata con il buon umore: scopriamo il suo segreto.

Il sorriso e la vena comica di Michelle Hunziker sono ormai una garanzia per ilo pubblico che attende con ansia il suo debutto in prima serata su Canale 5. Michelle attualmente si dedica alla sua famiglia ma soprattutto a un nuovo progetto nel campo imprenditoriale che le sta regalando grandi soddisfazioni. Non mancano i viaggi in trasferta per la Germania dove presenta programmi e eventi per il pubblico tedesco. Insomma dopo un estate bollente al fianco di Giovanni Angiolini adesso la Hunziker è concentrata sul lavoro.

Negli ultimi giorni sembra si sia riaccesa la fiamma con Tomaso Trussardi, papà delle sue due bimbe. La coppia si è lasciata in serenità e trascorre molto tempo insieme proprio per il benessere delle piccole. Michelle intanto si prepara anche a diventare nonna di un bellissimo maschietto che nascerà molto presto. Aurora Ramazzotti è infatti incinta e con il suo annuncio ha sciolto i cuori di tutti i suoi fan. Non mancano però i consigli della Hunziker per i suoi follower che riguardano il make-up, la bellezza ma soprattutto il benessere.

Il buon umore secondo Michelle Hunziker: "Abbiate il coraggio di farlo"

In questi ultimi mesi Michelle si dedica molto ai consigli dei suoi prodotti di bellezza ma non manca mai il confronto con i suoi follower. La Hunziker infatti condivide spesso sui suoi social anche la creazione di make-up da copiare o a cui ispirarsi. Questa volta ha deciso di pubblicare un video di buon mattino poco prima di accompagnare le sue bambine a scuola.

La Hunziker ha scelto un make-up sui toni del blue utilizzando una palette gioiello con toni molto luminosi. Secondo la conduttrice è proprio questo il metodo più efficace per restare di buon umore tutta la giornata. Bisogna osare con i colori e concedersi il lusso di divertirsi giocando con i toni che più ci piacciono o che più ci ispirano in quella giornata.

Con questo metodo Michelle riesce ad affrontare la giornata con il sorriso senza perdersi nulla ma soprattutto sentendosi in grande forma. I suoi cosmetici naturali hanno proprio l'obiettivo di curare la persona e mettere al centro il benessere non solo del corpo ma anche dello spirito.

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker, come avere la pancia piatta: "Devi fare queste due cose"