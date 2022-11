Michelle Hunziker, come avere la pancia piatta: "Devi fare queste due cose"

La conduttrice svizzera ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower: ecco il consiglio per avere la pancia piatta.

Michelle è da sempre uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico e nell'ultimo anno ha stupito tutti con uno show incredibile. Nel 2023 è attesa la seconda edizione di Michelle Impossible ma intanto non mancano i pronostici su nuovi progetti che potrebbero vederla in prima linea in Mediaset. La cronaca rosa ha visto spesso protagonista la Hunziker prima con il suo matrimonio al capolinea e poi con un nuovo amore poi finito. A gennaio scorso la conduttrice ha infatti annunciato la separazione da Trussardi con il quale sembra essersi avvicinata ma non è tutto.

In estate l'abbiamo vista insieme a Giovanni Angiolini vivere una passione davvero unica che però si è conclusa con la bella stagione. Oggi Michelle si dedica costantemente alla sua azienda di cosmetici e prodotti di bellezza naturali. Pubblicizza spesso sui suoi social i prodotti beauty e dispensa consigli per tenersi in forma. Ecco che è arrivata puntuale una domanda nel suo box riferita alla pancia piatta, come fare ad ottenerla?

Per avere la pancia piatta servono due cose: il consiglio di Michelle Hunziker ai suoi follower

La conduttrice svizzera si occupa molto spesso di bellezza ma anche di benessere fisico attraverso i tanti integratori Goovi che aiutano capelli, unghie e organismo a stare bene. Questa volta però una sua fan ha deciso di chiederle come fare ad avere la pancia piatta soprattutto sotto l'ombelico.

Michelle non ha dubbi, il primo segreto è un'alimentazione sana e ricca di alimenti che riescano a mantenere in forma l'organismo. Non bisogna mai rinunciare al cibo ma imparare a mangiare e a nutrirsi con alimenti ricchi di fibre e acqua come verdure senza mai dimenticare le proteine che ci aiutano a carburare.

La seconda soluzione di Michelle è l'attività fisica, lei pratica attività tre volte a settimana almeno. Per questo motivo i suoi addominali sono sempre super tonici. L'attività è fondamentale per ridimensionare il proprio corpo e ottenere i risultati sperati. Sembra proprio che attività fisica e alimentazione corretta siano gli alleati giusti per avere la pancia piatta e ben tonica.

