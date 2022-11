Alessandra Celentano è casta da 13 anni, interviene Arisa: "Vi dico io chi è davvero"

La recente intervista di Alessandra Celentano a Belve con Francesca Fagnani ha creato parecchio scalpore: ecco cosa ne pensa la collega Arisa.

La scuola di Amici è da anni una vetrina importante per gli allievi che tentano di farsi conoscere nel mondo della musica o in quello della danza. Protagonisti indiscussi del programma sono i professori e tra questi c'è la più famosa di tutti, si tratta di Alessandra Celentano. La maestra lavora con Maria De Filippi da anni ormai e si è resa protagonista di diversi diverbi con i colleghi ma anche di siparietti divertenti. Insomma il pubblico non può fare a meno di lei e molto raramente si concede a interviste televisive.

Questa volta però la Celentano, nipote del grande Adriano, ha deciso di rilasciare un'intervista esclusiva a Belve. Il programma di Francesca Fagnani nasce proprio per mettere a nudo i suoi ospiti con domande anche scomode ma la professoressa non si è certo spaventata davanti alla giornalista. In questi giorni a stupire è una sua dichiarazione in cui ammette di non avere rapporti sessuali da ormai 13 anni. Immediatamente i social si sono scatenati, scopriamo qual è il motivo della sua scelta ma soprattutto cosa ne pensa Arisa che è intervenuta sull'argomento.

Arisa commenta la rivelazione di Alessandra Celentano: ecco cosa ne pensa la cantante

La cantante Arisa è ritornata nel cast del programma dopo lo stop dello scorso anno in cui ha debuttato sulla pista da ballo di Ballando con le stelle. Questa volta però al centro dell'attenzione c'è la rivelazione di Alessandra Celentano che si definisce un po' difficile in fatto di rapporti sentimentali. Per questo motivo la maestra non ha rapporti sessuali da anni ed è finita al centro dell'attenzione per questa rivelazione.

In un post di Vanity Fair su Instagram viene riportata la notizia e spunta a sorpresa un commento di Arisa che stupisce tutti. Il post cita "Voi cosa ne pensate" e Arisa risponde prontamente "Che è una dea!". Sembra proprio che la cantante abbia intenzione di prendere le difese della collega e di sottolineare il suo innegabile talento senza dare peso ad affermazioni sulla sua vita privata. La Cele resta un'istituzione del mondo della danza ma soprattutto nel cuore del pubblico che continua ad amarla follemente anche se a volte dimostra di essere molto esigente con i suoi allievi.

