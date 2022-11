The Crown 5, spunta il fantasma della Regina Elisabetta II: un disastro per la Royal Family

La quita stagione di The Crown è disponibile su Netflix ma in occasione della presentazione della serie è accaduto l'inevitabile.

Finalmente Netflix ha lanciato il quinto capitolo di una delle serie tv più viste al mondo che solo qualche settimana fa è ritornata in top 10 mondiale. The Crown racconta la storia della corona inglese dalla nascita del regno di Elisabetta II alla sua morte, avvenuta solo poche settimane fa. Mentre l'Inghilterra piange ancora la sua regina, un nuovo sovrano si fa strada tra incertezza e ammirazione. Il protagonista è oggi Re Carlo III, erede al trono che per anni ha atteso il suo momento al fianco dell'adorata madre. Il primo scoglio della corona inglese potrebbe essere proprio lo tsunami della quinta stagione di The Crown.

Proprio da oggi la serie è disponibile su Netflix e si è già confermata tra le più viste del pianeta. Questa stagione in particolare era attesa dal pubblico perché avrà come argomento principale il divorzio tra Carlo e Diana, una storia d'amore finita in modo tragico con la morte della principessa. Proprio quando il mondo intero fa i conti con la presenza di Camilla come Regina Consorte arriva il fantasma di Diana a bussare alla porta. Impossibile non amare la principessa defunta nell'incidente a Parigi che più volte è stata eletta rappresentante del popolo. In occasione della presentazione della serie tv il cast si è espresso e il fantasma della Regina Elisabetta è nuovamente apparso.

La presentazione di The Crown 5: cosa dovrà affrontare la Royal Family

Per la famiglia reale non sarà affatto semplice fare i conti con questa nuova stagione di The Crown che vede protagoniste anche le famose teorie del complotto contro la regina e il re Carlo ai tempi Principe e marito di Diana. Durante la presentazione il cast della serie, completamente rivoluzionato dagli sceneggiatori, ha raccontato la grande responsabilità di interpretare una storia così amata e soprattutto vera.

I personaggi più complicati sono stati quelli di Carlo e Diana, una coppia che sin dall'inizio non aveva speranze di sopravvivenza. Vedremo una Regina afflitta dalle troppe difficoltà e dalla richiesta di divorzio dei due. Durante l'evento però non poteva mancare un omaggio alla Regina che è stata la vera protagonista della serata. La serie era già confezionata quando la sovrana è scomparsa ma attori e produttori non hanno mancato il loro saluto.

La Royal family sembra oggi preoccupata per come sarà rappresentata la corona inglese e per i tanti dettagli che salteranno fuori. Re Carlo però sa bene che questo è solo l'inizio, a gennaio sarà infatti suo figlio Harry a sganciare l'ennesima bomba su Buckingham Palace con un nuovo libro ricco di rivelazioni inedite sulla Royal Family.

