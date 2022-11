The Voice Senior 'fa fuori' Orietta Berti, parlano i nuovi giudici: "Un dolore indescrivibile"

La nuova edizione di The Voice Senior è pronta al decollo: ecco chi saranno i nuovi giudici, protagonisti di un evento molto doloroso.

Antonella Clerici è prontissima a rilanciare una nuova edizione di The Voice Senior, il talent show che permette agli over di vivere una nuova avventura sul palcoscenico. Il successo del programma è ormai una garanzia per Rai Uno che ha rilanciato il format qualche anno fa insieme a giudici davvero unici. In questo anni abbiamo visto Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio ma non solo. Si sono aggiunti Albano e Jasmine Carrisi, Orietta Berti nella scorsa edizione e adesso in tanti aspettano i nomi dei nuovi giudici.

La Berti ha ormai abbandonato la Rai per rilanciare la sua carriera in Mediaset. Da settembre infatti Orietta è arrivata su Canale 5 come opinionista del Grande Fratello Vip 7 al fianco di Sonia Bruganelli sotto l'occhio attento di Alfonso Signorini. La cantante non ha alcuna intenzione di entrare nella casa ma ha colto questa nuova opportunità lasciando il programma di Fabio Fazio dove era ospite fissa. Anche The Voice Senior è ormai un ricordo lontano anche se molto più nelle sue corde considerando la sua carriera. Il pubblico però è in attesa di conoscere chi sostituirà la Berti e la notizia ha stravolto tutti.

The Voice Senior: i nuovi giudici sono proprio loro, impossibile non commuovere i fan

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la Rai scegliesse di nuovo una coppia come giudice della nuova edizione di The Voice Senior e invece i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di ritentare l'esperimento. A sedersi sulla quarta poltrona dei giudici saranno I Ricchi e poveri, per la precisione Angela e Angelo. Il duo è espressione del quartetto campione di ascolti e copie vendute appena dopo i Pooh. La notizia è arrivata sui canali di The Pipol tv e ha scatenato i fan del gruppo.

Solo qualche settimana fa il mondo della musica piangeva un componente storico della band, stiamo parlando di Franco Gatti che ha lasciato un vuoto immenso nei suoi colleghi e compagni di avventura sul palcoscenico. Oggi il duo ricomincia proprio da The Voice Senior e metterà al servizio del talenti la sua conoscenza e la voglia di divertirsi. Chi saranno invece gli altri giudici?

Il pubblico è impazzito alla notizia che Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino sono confermatissimi nel cast dove a muovere i fili ci sarà ancora una volta Antonella Clerici. Non resta che attendere il prossimo inverno e godersi la nuova edizione di The Voice Senior che dovrebbe arrivare puntuale all'inizio del 2023.

