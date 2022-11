The Voice Kids sbarca in Italia: ecco chi condurrà lo show su Rai Uno

La versione per bambini di The Voice è pronta a sbarcare in prima serata su Rai Uno: ecco chi ci sarà al timone dello show.

The Voice è uno dei format più amati a livello mondiale insieme al gemello X Factor diffuso in molti Paesi del mondo. La particolarità di The Voice è quella di ascoltare solo ed esclusivamente la voce dei talenti senza vederne l'aspetto fisico. I giudici poi scelgono di dare il loro sì girandosi e accogliendo i talenti nella propria squadra. In Italia questo format è arrivato molti anni fa su Rai Due dedicato ai giovani talenti ma ha poi visto la sua evoluzione su Rai Uno.

Da ben due edizioni The Voice si è trasformato in The Voice Senior in onda in prima serata su Rai Uno con la conduzione di Antonella Clerici. Over 60 hanno la possibilità di presentarsi alle audizioni e provare a convincere i giudizi. In molti hanno sempre desiderato cantare o hanno rinunciato anni prima alle loro carriere e per loro l'avventura nel talent rappresenta una seconda opportunità. Nel resto del mondo è però diffusa anche la versione Kids del programma che a quanto pare approderà su Rai Uno il prossimo anno, scopriamo chi condurrà The Voice KIDS.

The Voice Kids: quando andrà in onda e chi lo condurrà

Nelle edizioni precedenti dedicate agli over abbiamo visto come giudici Gigi D'Alessio, Orietta Berti, Albano e Jasmine Carrisi, Loredana Bertè e Clementino. Insomma i giudici di The Voice sono la sua forza ma alla conduzione non sono mancate le risate insieme ad Antonella Clerici. Secondo quanto divulgato da Tv Blog la Rai sta pensando di proporre in Italia la versione del talent dedicata ai bambini e adolescenti per lanciare nuovi talenti e attirare un target di pubblico sempre più ampio.

Sembra proprio che la prima edizione di The Voice Kids potrebbe arrivare su Rai Uno in primissima serata il prossimo anno proprio dopo il Festival di Sanremo. Chi potrebbe guidare il nuovo talent di Rai Uno? Ma ovviamente Antonella Clerici che ha già guidato magistralmente in passato programmi con i bambini e ad oggi è la più indicata per attirare questo genere di pubblico. Chissà se l'Antonella nazionale riuscirà a realizzare questo progetto ambizioso ma soprattutto chi saranno i quattro giudici? Al momento tutto tace ma sembra che in Rai ci sia gran fermento per il nuovo programma.

