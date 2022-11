Simona Tabasco torna sul set dei Bastardi di Pizzofalcone: la foto non lascia dubbi

La quarta stagione dei Bastardi di Pizzofalcone è in arrivo: adesso non ci sono più dubbi, ecco la foto che ha scatenato i fan sui social.

Nonostante siano già andate in onda ben tre stagioni della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, l'attenzione è ancora altissima per l'arrivo della quarta parte dei Bastardi di Pizzofalcone. Tutti i protagonisti della serie torneranno nel commissariato di Pizzofalcone alle prese con la criminalità partenopea e la risoluzione di omicidi ma questa volta i fan si aspettano un inizio scoppiettante.

L'ispettore Giuseppe Lojacono, protagonista della fiction, è stato rapito proprio sul finale della terza stagione e l'Italia intera si chiede che fine abbia fatto. La squadra guidata dal commissario Palma dovrà fare di tutto per ritrovarlo e portarlo a casa sano e salvo. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione? Ecco la foto che ha scatenato i fan sui social e che mostra i Bastardi in una versione decisamente inedita.

I bastardi di Pizzofalcone: ecco come li hanno beccati a Napoli

La quarta stagione è alle porte e in tanti sperano di vederla in onda nel 2023. Alessandro Gassman è già atterrato a Napoli accolto sul set anche dai tantissimi fan della serie, ricordiamo che la fiction ha conquistato milioni di telespettatori confermando il suo successo ad ogni puntata. I Bastardi sono ormai faro di punta per la Rai che continua a promuovere fiction tratte dai romanzi dello scrittore napoletano, un esempio sono Il Commissario Ricciardi e Mina Settembre.

Simona Tabasco è tra le protagoniste della serie tv e l'abbiamo apprezzata anche in Doc nelle tue mani. Questa volta l'attrice napoletana è ritornata in patria per le riprese e ha pubblicato uno scatto direttamente dal set. Possiamo vederla in compagnia di Gennaro Silvestro, attore co-protagonista della serie. I due sono in barca proprio durante le riprese insieme a un componente della squadra tecnica. Cosa accadrà nel bel mezzo del mare blu di Napoli? Purtroppo gli spoiler sono davvero pochi e gli attori stanno ben attenti a non rivelare troppo.

Non resta che aspettare cosa riserverà il futuro ai Bastardi e quali avventure ci attendono direttamente dal divano di casa nostra. La fiction è tra le più attese del palinsesto Rai e probabilmente potrebbe essere confezionata per la primavera del 2023.

