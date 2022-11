Lino Banfi 'smaschera' Massimiliano Gallo: "Vi dico io chi è davvero"

L'attore pugliese più famoso d'Italia ha raccontato un aneddoto che riguarda Massimiliano Gallo: c'entrano Rosanna Banfi e Clementino.

Tra gli attori più in vista di questa stagione televisiva c'è Massimiliano Gallo che dopo il successo dei Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni è ritronato con una fiction che lo vede protagonista assoluto. Stiamo ovviamente parlando di Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso, campione di ascolti in Rai e personaggio chiave della letteratura contemporanea. La serie è tratta dai romanzi di Diego De Silva e racconta la storia di un avvocato piuttosto bizzarro che anche nelle questioni di cuore si dimostra un grande imbranato.

Molti artisti del mondo dello spettacolo hanno pubblicato foto e video per augurare grandi in bocca a lupo alla serie in occasione del suo esordio in prima serata. Giovedì è atteso il gran finale anche se in Rai si rincorrono già voci di una possibile seconda stagione. Anche Lino Banfi ha deciso di inviare un messaggio all'attore napoletano ma questa volta ha raccontato anche un aneddoto curioso insieme a due persone speciali.

Lino Banfi e il ricordo d'infanzia con Massimiliano Gallo: ecco perché si conoscono da anni

La star di Un medico in famiglia ritorna spesso in televisione e si conferma ogni volta uno dei personaggi più amati dal pubblico. Banfi è un po' il nonno d'Italia che in queste settimane è pronto a sostenere sua figlia Rosanna in occasione della sua partecipazione a Ballando con le stelle. L'attore pugliese non poteva mancare tra i personaggi che hanno sostenuto l'avvocato Malinconico ma questa volta è spuntata fuori una rivelazione inedita.

Lino conosce bene Massimiliano Gallo e insieme a sua figlia Rosanna ha ricordato la loro infanzia. Rosanna e Massimiliano giocavano insieme quando erano bambini proprio perché Banfi era grande amico di Nunzio Gallo, padre di Massimiliano e grande stella della musica italiana. Nel video oltre a Rosanna e Lino che ricordano l'amicizia con la famiglia di Gallo appare a sorpresa anche Clementino.

Il giudice di The Voice Senior è comparso con la sua solita vena ironica e tanto di cappello. Banfi lo invita a togliere il cappello e il cantante non si oppone soprattutto in onore dell'avvocato Malinconico. Tutti ricordano l'appuntamento con l'ultima e imperdibile puntata della fiction che giovedì vedrà il suo primo finale di stagione. Massimiliano ha ovviamente ringraziato i tre amici attraverso Instagram dove scrive: "Grazie Lino, sei patrimonio dell'umanità".

LEGGI ANCHE>>>Lino Banfi fa piangere tutti: "Ho detto a Papa Francesco l'ultimo desiderio di mia moglie prima di morire, mi ha risposto così"