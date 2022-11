Oroscopo del Sud: Saturno contro Toro e Vergine

L'oroscopo del giorno ti dice che la fortuna sarà dalla tua parte! Oggi potrai tirarti fuori da una situazione complicata, e otterrai anche il sostegno di una persona influente. Non esitare a chiedere aiuto agli amici, perché grazie a loro potrai raggiungere i tuoi obiettivi.

Ariete

Oggi potrebbe essere un giorno molto impegnativo! Sii paziente e dedica il tuo tempo alle cose più importanti. Non lasciarti prendere dall'ansia: tutto andrà per il meglio!

Toro

Siete costretti a vivere in un mondo in cui la maggior parte delle persone non vi capisce. La gente pensa solo al proprio tornaconto e non si preoccupa minimamente di voi. Dovete fare i conti con questa realtà ogni giorno, ma dovete anche ricordarvi che c'è sempre qualcuno che vi ama e vi capisce davvero.

Gemelli

Questa è una giornata fortunata! La fortuna ti sorriderà in tutto ciò che farai, quindi approfitta di questo momento per fare nuove conoscenze e tentare qualcosa di nuovo. Ricordati di essere sempre te stesso e di divertirti!

Cancro

Il Cancro sarà in forma oggi e potrà godersi la vita! Sarà positivo, cordiale e affabile con tutti. Questo è il giorno perfetto per fare nuove amicizie e divertirsi.

Leone

Leone, oggi non sarà un buon giorno. Spera di riuscire a trovare un po' di sollievo nelle piccole cose.

Vergine

Cari Vergini, oggi potreste sentirvi particolarmente soli e insicuri. Forse le cose non vi vanno come volevate e non sapete più dove sbattere la testa. Non abbiate paura di chiedere aiuto, anche perché questo è il periodo in cui gli altri sono disposti ad aiutarvi.

Bilancia

Il vostro oroscopo di oggi dice che vi trovate nella fase della generosità, e questo vi permetterà di ottenere molto più di quanto sperate. È un buon giorno per chiudere trattative economiche positive e stringere nuove amicizie. La forma fisica è buona, quindi approfittatene per fare qualche corsetta o andare in palestra.

Scorpione

Oggi sarà un giorno difficile, in cui vi sentirete esausti e senza forze. Non sarà facile superare le difficoltà che incontrerete sul vostro cammino, ma con tanta tenacia e perseveranza ce la farete!

Sagittario

Oggi potrebbe essere un giorno piuttosto difficile, cari Sagittario. Siate cauti nelle vostre azioni e non lasciatevi trascinare dal vostro entusiasmo. Potrebbero esserci degli ostacoli lungo il vostro cammino, ma se resterete concentrati saprete superarli. Tenete inoltre a mente che le cose non sempre vanno come noi desideriamo: accettate questa realtà e non preoccupatevi troppo del futuro.

Capricorno

Oggi sarà un giorno molto difficile, in cui non riuscirete a ottenere nulla se non frustrazioni. Sarà necessario impegnarsi al massimo per ottenere risultati: anche così, comunque, si limiteranno a dei piccoli passi avanti.

Acquario

L'oroscopo di oggi del segno zoodiacale Acquario è piuttosto positivo! Questo è un giorno perfetto per voi per essere creativi e rimanere in vena. Mantenete la mente aperta alle nuove idee e provate qualcosa di diverso.

Pesci

Pesci, oggi avrete una gran voglia di divertirvi e fare nuove amicizie! Non esitate a uscire e divertirvi senza pensieri. Cercate qualcosa che vi stimoli mentalmente e riempia la vostra giornata di positività.