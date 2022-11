Mina Settembre, Serena Rossi beccata proprio insieme a lei: non può farne a meno

La protagonista di Mina Settembre ha festeggiato un finale di stagione straordinario ma adesso non riesce a fare a meno di lei: la foto ha fatto impazzire i fan.

Il successo di Mina Settembre è ormai una realtà con cui gli altri palinsesti devono fare i conti. Dopo il boom della prima stagione è arrivato il secondo capitolo della serie che domenica scorsa ha visto il suo gran finale. Con oltre il 28% di share Mina Settembre 2 si conferma tra le fiction più viste della stagione per non parlare degli ascolti sulla piattaforma di Rai Play che sono alle stelle.

Serena Rossi è la protagonista della serie che con il suo cappotto rosso in cerca di avventure ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani. Al suo fianco attori come Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Non mancano inoltre icone del teatro e del cinema come Marisa Laurito e Marina Confalone. Insomma un cast che ancora una volta si conferma vincente e soprattutto ideale a interpretare i romanzi di Maurizio De Giovanni a cui dobbiamo questo personaggio. Sul set di Mina Settembre gli attori hanno creato legami molto forti e più volte l'attrice protagonista ha parlato dell'armonia che regna durante le riprese. A quanto pare questi stessi rapporti continuano anche dopo il successo della serie.

Serena Rossi e il legame con i protagonisti di Mina Settembre: la foto non mente

L'attrice napoletana ha confessato più volte di essersi sentita a casa durante le riprese della fiction ma c'è un dettaglio di cui non abbiamo ancora parlato. Tra i tanti temi che affronta la seconda stagione della serie Rai c'è quello dell'amicizia che proprio nei primi episodi è protagonista della narrazione. Il trio più famoso della prima serata di Rai Uno è composto da Mina, Titti e Irene che dopo vari trambusti riescono a riunirsi di nuovo.

La Rossi ha confessato che in realtà le attrici sono amiche da molto tempo e condividono anche nella realtà un rapporto speciale. A confermarlo è uno scatto di Valentina D'Agostino, nella serie tv Titti, che ha postato una storia su Instagram in cui appare proprio Serena. A dirla tutta nell'ultimo periodo le tre amiche si sono mostrate più volte insieme, segno che l'amicizia vera sopravvive anche nella realtà e supera la finzione cinematografica. Non resta che attenderle per la terza e imperdibile stagione della serie che arriverà probabilmente nel 2024 su Rai Uno.

LEGGI ANCHE>>>Mina Settembre, arriva lo spoiler sulla terza stagione: "Lui non ci sarà.."