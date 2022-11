Un medico in famiglia, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente possiamo dirlo"

La storica serie tv di Rai Uno ha lanciato una novità che ha fatto saltare i fan dalla sedia: ecco cosa sta accadendo.

Impossibile dimenticare le avventure della famiglia Martini che per anni hanno incantato i telespettatori di Rai Uno. Era il lontano 6 dicembre del 1998 quando la fiction debuttava in prima serata e lì sarebbe rimasta per ben dieci stagione. La puntata finale infatti risale al novembre del 2006 per un totale di 286 episodi. Si tratta di una vera e propria serie evento per la televisione italiana che ancora oggi continua a emozionare i telespettatori con le repliche degli episodi.

La storia è quella di un medico Lele Martini che resta vedovo e con tre figli da crescere più suo nipote. Ad aiutarlo in casa è l'iconico nonno Libero interpretato da Lino Banfi che grazie alla fiction resta ancora oggi il nonno d'Italia. Banfi è probabilmente l'attore più amato della serie che con il suo personaggio ha saputo far emozionare e ridere sempre il pubblico a casa. Moltissimi fan avevano immaginato un finale diverso per la fiction o almeno un seguito che però non è mai arrivato, c'è finalmente un annuncio che ha stupito tutti e fa ben sperare.

Nonno Libero sorprende ancora: il ritorno di Un Medico in famiglia

La buona notizia per i fan di Un medico in famiglia e che da adesso tutte le stagioni della serie tv sono disponibili su Netflix oltre che su Rai Play. Solo pochi giorni fa proprio la fiction Rai è apparsa nella top 10 delle serie tv più viste sulla piattaforma digitale. Cosa significa tutto questo? La verità è che nonostante il format sia tipico della tv generalista e lontanissimo dai nuovi prodotti del digitale, i telespettatori gridano all'undicesima stagione.

Gli attori della fiction sono tutti famosissimi sui social e acclamati, sarebbe impossibile resistere a un revival della serie anche solo per un'altra stagione. Chissà come sarebbe oggi il futuro di Lele o quello di Annuccia e Emiliano, insomma il ritorno del suo successo su Netflix racconta tante cose. Per il momento il pubblico dovrà accontentarsi delle repliche delle dieci stagioni più famose della fiction Italiana.

