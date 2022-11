Serena Rossi dice addio a Mina Settembre, fan in lacrime: "Non puoi lasciarci così"

La star della fiction Rai ha pubblicato uno scatto sui social che ha commosso i fan: momento nostalgia per i telespettatori di Mina Settembre.

La seconda stagione di Mina Settembre si è conclusa con numeri in share pazzeschi che hanno superato il 28%. Il successo della serie tv era stato già annunciato considerando la grande attesa che ha preceduto la sua messa in onda. Protagonista assoluta della fiction è Serena Rossi, attrice napoletana molto amata dal pubblico e perfetta nei panni dell'assistente sociale più in gamba della città partenopea. Al suo fianco abbiamo ritrovato Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti senza dimenticare le fantastiche Marina Confalone e Marisa Laurito.

Insomma un cast che ha fatto sognare in tutti i sensi e una storia che lascia ogni volta a bocca aperta. A muovere i fili del racconto è lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore del romanzo da cui è tratta la fiction. La Rai ha fatto bingo ancora una volta e dopo un finale di stagione molto commovente i fan vorrebbero già pronto il terzo capitolo. Serena Rossi ha ringraziato il pubblico più volte e fa sperare in una terza stagione ma con l'ultimo post Instagram ha scatenato i suoi fan. Ecco cosa sta accadendo sui social e quali sono le richieste dei suoi follower.

Serena Rossi elegantissima a Milano abbandona il cappotto rosso di Mina Settembre: "Torna a Napoli"

Dopo il successo nazionale di Mina Settembre 2 sono attese le riprese della terza stagione su cui c'è ancora qualche ombra di mistero. Ci saranno tutti gli attori del cast? Impossibile dirlo con certezza oggi ma a quanto pare il pubblico non ha intenzione di rassegnarsi. La Rossi ha pubblicato uno scatto inedito che la ritrae a Milano avvolta da un abito elegantissimo.

Serena ha uno stile sempre sobrio e originale che piace molto ai suoi fan e anche questa volta il suo look non ha deluso. L'attrice napoletana si trova a Milano e si gode il successo della serie ma i fan hanno deciso di dimostrargli tutto il suo affetto con continue richieste. In molti le chiedono di ritornare a indossare il cappotto rosso di Mina Settembre e ritornare a passeggio tra le strade di Napoli.

Certo è che il popolo è sovrano e a quanto pare alla Rossi toccherà fare in fretta e riappropriarsi dei panni dell'assistente sociale per accontentare i suoi fan. Non è detto però che l'attrice non possa dedicarsi ad altri lavori, anche in passato l'abbiamo vista in vesti diverse senza dimenticare l'ottima performance nei panni di conduttrice. Sarà forse il palco dell'Ariston ad accoglierla? In tanti sperano proprio di sì.

