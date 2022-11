Federica Pellegrini distrutta dalla nostalgia: "La mia anima", fan in lacrime

L'ex nuotatrice commuove i fan ancora una volta: ecco la foto del passato che ha scatenato i social.

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è oggi uno dei personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo più amati. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 la Pellegrini ha salutato per sempre il mondo che l'ha resa celebre e l'ha condotta nell'olimpo degli sportivi più forti al mondo. La vasca è il suo habitat naturale ma anche per lei è arrivato il momento di arrestare la sua carriera. Federica non si è mai arresa ed è diventata oggi un grande esempio per le nuove generazioni che intendono inseguire e realizzare i propri sogni.

Dopo l'ultima Olimpiade sono cambiate molte cose per la nuotatrice. La prima è che proprio nelle battute finali della sua carriera agonistica ha deciso di annunciare a tutti la sua relazione con Matteo Giunta. L'ex allenatore e Federica hanno tenuto nascosta la loro storia d'amore per molto tempo fino a quando non è esplosa diventando anche oggetto di cronaca rosa. A coronare il loro sogno d'amore sono state le nozze, celebrate lo scorso agosto a Venezia in una cerimonia davvero unica e molto elegante. Il pubblico guarda la nuova vita di Federica con affetto ma l'ultima foto postata sui social ha scatenato i fan.

Federica Pellegrini non dimentica il suo primo amore: la foto ha commosso i social

La nuotatrice oggi si dedica non solo all'insegnamento ma anche al mondo dello spettacolo che già qualche anno fa l'ha accolta come giudice a Italia's Got Talent. Il lato ironico di Federica ha colpito tutti e ha decretato il suo successo anche sul piccolo schermo. Solo qualche settimana fa è uscito il suo ultimo libro dedicato ai bambini che devono credere nei propri sogni. Non mancano però le apparizioni a eventi del mondo del nuoto e a quanto pare anche nei salotti tv come quello di Verissimo.

La foto pubblicata sui social da Federica Pellegrini è tra le più iconiche e la ritrae in vasca con tanto di cuffia e occhialini. È quello il mondo che appartiene alla nuotatrice e dove abbiamo tutti conosciuto la sua grinta oltra al suo grande coraggio. L'addio al mondo del nuoto di Federica è stato un grande dolore per i suoi fan che ancora oggi continuano a sostenere la Divina anche se in modo diverso. Chissà se un giorno la rivedremo sfrecciare sull'acqua con quell'adrenalina che solo lei era in grado di condividere con il suo pubblico.

