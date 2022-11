"Una mamma non fa queste cose": Chiara Ferragni nella bufera per lo scatto sui social

L'imprenditrice digitale più famosa sui social ha pubblicato uno scatto che non lascia spazio all'immaginazione: ecco la foto che fa discutere.

Chiara Ferragni è tra le personalità più famose dei social network e con i suoi post è capace di scatenare molto spesso dibattiti che la vedono al centro dell'attenzione. Insieme a suo marito Fedez e ai loro due bambini Leone e Vittoria compare anche nei momenti di vita quotidiana più semplici. Per molti si tratta solo di una strategia per attirare visualizzazioni ma in realtà i due non hanno mai avuto problemi a mostrarsi troppo su Instagram anche nei momenti di vita privata.

La Ferragni continua anche il suo lavoro da imprenditrice lanciando gioielli, nuove collezioni di moda, accessori di ogni genere e addirittura un pandoro in vista del Natale. Insomma la Ferri sembra proprio inarrestabile e continua a tenere alto il suo successo sui social, proprio dove tutto è cominciato. I suoi esordi infatti risalgono a un blog e poi successivamente a Instagram dove ha costruito la sua fortuna. Proprio sul suo profilo nelle scorse ore è apparso uno scatto che ha suscitato grande polemica. Non è la prima volta che Chiara finisce nella bufera mediatica ma questa volta i social hanno deciso di rivoltarsi, scopriamo il perché.

La foto di Chiara Ferragni non lascia spazio all'immaginazione: è bufera sui social

La Ferragni spesso pubblica video e foto dei suoi outfit più trendy e sempre pronti a lanciare nuove tendenze sui social. Questa volta però il capo mostrato sul suo profilo è un completino intimo color giallo che ha scatenato non solo i complimenti di chi apprezza la sua forma fisica e la sua bellezza. Qualcuno ha infatti commentato senza troppi peli sulla lingua che una mamma non dovrebbe pubblicare certe cose sui social.

Immediatamente sotto al post della Ferragni si è scatenata la bufera o meglio una vera e propria scissione. Qualcuno crede che sia inappropriato pubblicare uno scatto in intimo soprattutto se si è una mamma, non è la prima volta che Chiara viene colpita da commenti del genere. Al contrario c'è chi ironizza sul caso e su chi è contrario alla foto, per molti infatti il fatto di essere una madre non pregiudica la libertà di mostrarsi in intimo sui social.

La polemica è servita su un piatto d'argento ancora una volta e come sempre Chiara non si esprime a riguardo. In tutti questi anni di critiche e frecciate velenose la Ferragni non ha mai replicato e anche questa volta ha deciso di continuare a percorrere la sua strada insieme ai suoi splendidi bambini.

