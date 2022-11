Ballando con le stelle, Iva Zanicchi beccata così di nascosto da Samuel Peron: "È pericoloso"

La cantante e ballerina di Ballando con le stelle l'ha combinata grossa: ecco la foto che ha scatenato i social.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle continua a stupire con colpi di scena pronti a conquistare il pubblico a casa. Tra i partecipanti del cast a fare scalpore è come sempre Iva Zanicchi che con la sua verve ironica continua a stupire tutti, giuria compresa. Dopo la bufera iniziale con Selvaggia Lucarelli, la Zanicchi ha chiesto scusa e ha continuato per la sua strada insieme al maestro Samuel Peron. I due sono una coppia decisamente esilarante e insieme si divertono moltissimo oltre a far divertire il pubblico.

Iva però quando è entrata nel programma ha deciso di intraprendere un percorso alimentare molto rigido per equilibrare il suo peso forma. Le esibizioni in compagnia di Peron sono molto faticose e in sala prove non manca il lavoro fisico che comporta un'alimentazione sana. La Zanicchi ha dunque deciso di mettersi in riga per proteggere la sua salute evitando carboidrati eccessivi, zuccheri e grassi anche perché potrebbe essere pericoloso. La foto pubblicata sui social dice però il contrario e a quanto pare in assenza di Samuel Peron le cose vanno diversamente.

La foto che 'incastra' Iva Zanicchi: beccata così di nascosto da Samuel Peron

Uno dei più grandi pregi della Zanicchi è l'autoironia, qualità che in molti apprezzano nonostante la sua grande schiettezza a volta pericolosa. Iva ha spesso scherzato sulla sua forma fisica e sull'inizio della dieta sana che vede ovviamente l'esclusione di grassi e zuccheri da sostituire con vitamine e fibre sane.

C'è però da dire che la Zanicchi è una vera e propria golosona e non riesce a rinunciare facilmente a tutto ciò che le piace. Per questo motivo la sua dieta è molto faticosa e le privazioni si fanno sentire. Ogni tanto si concede qualche strappo alla regola ma questa volta sembra che la piccola eccezione si sia trasformata in un vassoio ricco di prelibatezze. Su Instagram la ballerina di Ballando con le stelle ha pubblicato una foto in cui si ritrae sorridente e avvolta da un vassoio colorato dove ci sono dolci di ogni genere.

Tutto questo è accaduto senza la presenza di Samuel Peron che non compare nello scatto. Come avrà reagito il ballerino? Probabilmente la sua reazione arriverà sabato nella puntata di Ballando con le stelle e chissà come la prenderà la Zanicchi. I due sono tra le coppie più affiatate del programma e chissà che la loro ironia non possa condurli dritti alla vittoria.

