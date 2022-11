Royal Family, Re Carlo III senza pietà: "Sei bandito per sempre"

Bufera a Buckingham Palace: Re Carlo ha deciso di fare fuori uno dei membri della Royal Family, ecco cosa sta accadendo.

A sole poche settimane della dipartita della Regina Elisabetta il nuovo Re ha deciso di sganciare una vera e propria bomba sulla Royal Family facendo fuori uno dei suoi membri. Gli scandali di palazzo non sono una novità per Re Carlo che per anni ha vissuto nell'ombra di alcuni scheletri nell'armadio che continuano a perseguitarlo. Prima le teorie del complotto sulla morte di Lady D, poi l'addio di Harry e Meghan con tanto di denunce pubbliche e in ultimo lo scandalo del fratello Andrea.

Sembra proprio che il Re abbia ereditato da sua madre non solo il prestigio di una delle corone più importanti al mondo ma anche decisioni difficili da prendere soprattutto se riguardano la Royal Family. Carlo ha già vissuto l'addio di suo figlio Harry che è pronto a pubblicare un libro che uscirà a Gennaio e che avrà come soggetto ancora una volta la famiglia reale. Intanto però sempre al fianco della sua Camilla ha dovuto prendere una decisione che ha scatenato molto dolore.

Re Carlo III ha bandito suo fratello: cosa sta accadendo a Buckingham Palace

Il sovrano è al centro dell'attenzione per una decisione molto importante che a quanto pare aveva già concordato con la Regina Elisabetta prima che morisse. Sembra proprio che Andrea di York sia stato bandito dalla Royal Family a causa del processo per violenza sessuale che l'ha visto protagonista negli Stati Uniti. L'accusa è piuttosto forte e già la Regina Elisabetta II era stata molto dura nei suoi confronti.

Andrea perderà il suo ruolo di reale a pieno titolo per sempre e anche i suoi diritti come membro della Royal Family. Potrà certamente continuare a vivere nel lusso ma non a usufruire dei titoli reali e del resto dei benefici. La decisione pare non sia stata presa benissimo dal Principe che sarebbe caduto in una forte depressione dopo la notizia.

Suo fratello ha deciso di bandirlo dalla Royal Family dove non avrà mai più un ruolo pubblico. Una decisione che avrebbe fatto certamente soffrire molto la sua amata madre ma che a quanto pare il re ha reputato necessaria per tutelare la corona e prendere le distanza da un'accusa molto grave. Rivedremo ancora Andrea di York al fianco di suo fratello Re Carlo III ? Lo scopriremo nel giorno della sua incoronazione in cui non è ancora chiaro che ruolo avrà.

