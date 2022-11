Che tempo farà oggi a Napoli e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi a Napoli e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo per Napoli indica che il cielo sarà chiaro, l'umidità del 68%, la temperatura media di 17.15°C, la temperatura minima di 13.01°C e la temperatura massima di 18.78°C. La velocità del vento sarà di circa 1.95km/h ed il tasso di nuvolosità sarà del 8%. Cosa posso fare oggi:Oggi è un buon giorno per uscire, visitare musei o parchi.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è chiaro. L'umidità è del 56%. La temperatura media è di 16.81°C. La temperatura minima è di 9.76°C. La temperatura massima è di 18.13°C. Il vento ha una velocità di 1.21km/h ed il cielo è sereno con il 4% di nuvolosità Oggi in base al meteo è possibile fare molte cose, tra cui: camminare, correre, visitare un museo o una mostra.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è: sereno e soleggiato. L'umidità è alta (61), la temperatura media si aggira intorno ai 16,81° C, quella minima tocca i 10,55° C mentre la massima supera i 19,77° C. La velocità del vento è moderata (1,88km/h) e la percentuale di nuvolosità è bassa (6%). Il meteo è sereno e soleggiato quindi oggi potete dedicarvi all'outdoor, come fare una passeggiata nel parco, andare in bici o a piedi. Oppure potete visitare qualche museo o utilizzare il tempo libero per leggere un buon libro.

Salerno

Il tempo a Salerno oggi sarà molto bello, con cielo limpido e un'umidità del 60%. La temperatura media si aggirerà intorno ai 14°C, con una minima di 6.8°C e un massimo di 16.3°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Est-Sud-Est e avrà una velocità di circa 2.1 km/h. La percentuale di nuvolosità si attesterà su valori molto bassi, intorno all'1%. Meteo molto favorevole per fare attività all'aperto o visitare la città.

Benevento

Il tempo è sereno e caldo. La temperatura media è di 15,2 gradi Celsius, la temperatura minima è di 10,05 gradi Celsius mentre la temperatura massima è di 18,24 gradi Celsius. Il vento soffia con una velocità di 1,63 km/h ed il cielo è sereno con percentuale di nuvolosità del 2%. Oggi il meteo suggerisce di dedicarsi all'outdoor: andare a passeggio, fare un picnic, visitare un parco o un museo.

Paeestum

Il meteo di Paestum oggi è stabile e soleggiato. La temperatura media è di 17.23°C, la temperatura minima è di 10.54°C mentre la temperatura massima è di 19.07°C. Il vento soffia a una velocità di 2.04km/h proveniente da Nord-Nordest, e la percentuale di umidità è del 64%.