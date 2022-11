Irama e il mistero intorno a Celebrity Hunted: ecco quale

Irama tra i protagonisti della terza edizione del reality a breve in onda su Prime Video Italia

Si infittisce il mistero intorno a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, reality disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire dal prossimo 17 novembre con i primi tre episodi (gli ultimi tre saranno disponibili dal 24 novembre in poi). Quella che sta per partire è la terza edizione del programma che ha riscosso molto successo tra i spettatori negli anni precedenti, tanto da spingere gli autori a tentare il colpaccio ancora con il terzo anno consecutivo. E con un cast d'eccezione che vede protagonisti, tra gli altri, il pluripremiato cantante Irama. Il quale oggi dà il suo contributo nello svelare il mistero intorno al programma tanto atteso di Prime Video.

"Ok ragazzi sto per svelarvi l'ultimo indizio per sbloccare il trailer di Celebrity Hunted. Q minuscolo-4. Adesso non vi resta altro che tornare sulla pagina di Prime Video Italia". Questo è quanto ha rivelato poco fa Irama dalle sue storie Instagram. Che cosa significa?

Irama tra i protagonisti di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo

La strategia comunicativa di Celebrity Hunted quest'anno ha coinvolto tutti i protagonisti del programma. Nella nuova stagione saranno nove i personaggi popolari del mondo dello spettacolo italiano: insieme al cantante Irama, ci saranno infatti l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, conduttrice televisiva e la comica e attrice Katia Follesa, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi.

Girando i profili social di ciascun partecipante si potrà venire a conoscenza di un dettaglio per sbloccare il trailer della terza edizione. Ma in cosa consiste Celebrity Hunted?

Nel reality vedremo il gruppo di celebrità scappare lungo tutta l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e conservare così la propria libertà per due intere settimane. Un gioco non facile, anche perché i protagonisti potranno contare su risorse economiche davvero limitate.

A mettersi sulle loro tracce saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. Insomma, una vera e propria caccia. I ‘cacciatori’ potranno fare uso di qualsiasi mezzo legale per risalire alla posizione dei vip. Come ad esempio i tracciamenti telefonici e telecamere di videosorveglianza.

