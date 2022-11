Ginevra Lamborghini shock sulla strage nucleare di Chernobyl

Ginevra Lamborghini continua a far parlare male di se: il passo falso questa volta dalle storie di Instagram

E' certamente uno dei personaggi più discussi dell'ultima edizione, ancora in corso, del Grande Fratello Vip 7. Ginevra Lamborghini, nonostante sia ormai uscita dalla casa più spiata d'Italia, però, continua a far parlare di se. Ma non proprio nel migliore dei modi.

La sua partecipazione al reality show di Canale 5 ha destato sin da subito tante polemiche per la sua parentela con la ben più famosa Elettra. La quale non ha per niente gradito l'ingresso della sorella nella casa del Gf Vip. E infatti, da quando è diventata famosa al grande pubblico, Ginevra Lamborghini ha quasi sempre attirato critiche.

La squalificazione dalla trasmissione Mediaset non ha ostacolato la fama di Ginevra Lamborghini, oggi seguitissima sui suoi canali social. Ed è proprio dal suo profilo Instagram che è partita l'ultima, amara gaffe che la vede protagonista. Una caduta di stile di pessimo gusto che ha urtato la sensibilità di molti e che ha a che vedere con la strage nucleare che si consumò a Chernobyl durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ginevra Lamborghini travolta dalle critiche per un post sulla strage di Chernobyl

Ginevra Lamborghini non è nota per il suo linguaggio 'temperato'. Anzi. A provocare la sua espulsione dalla casa del Gf Vip furono proprio le offese che rivolse nei confronti del concorrente Marco Bellavia. Ed oggi la sorella di Elettra Lamborghini ci casca ancora. Lo scivolone sono state due storie da lei pubblicate sul suo profilo Instagram in cui, attacca i suoi numerosi haters, cioè quei fan che spesso la attaccano criticandola e lasciandole commenti poco edificanti. Innervosita da costoro, Ginevra si è spinta un po' troppo in là con le parole, usando un gioco di parole e paragonando i suoi haters alla strage di Chernobyl. Il massacro nucleare che, lo ricordiamo, rase al suolo l'intera città ucraina, ritenuto il più grave incidente della storia dell'energia nucleare che causò milioni di vittime.

Un'uscita davvero molto infelice da parte della Lamborghini. La quale, dopo le tante segnalazioni che le sono arrivate e accortasi del 'guaio' oramai fatto, si è quindi affrettata a cancellare immediatamente le storie. Giustificandosi poi affermando: "Ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene". Una spiegazione che non ha convinto, e che non è bastata a riparare le offese.

