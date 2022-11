L'annuncio di Lorella Cuccarini spiazza tutti: "Finalmente posso dirlo.."

La professoressa di Amici di Maria De Filippi ritorna con una novità davvero unica: ecco dove la rivedremo a dicembre.

Lorella Cuccarini è tra le protagoniste di quest'edizione di Amici di Maria De Filippi che continua a conquistare il pubblico a casa con grandi novità e ospiti eccezionali. La Cucca per la seconda volta è al timone della cattedra di canto al contrario della sua prima partecipazione ad Amici dove guidava la danza. Questo dimostra la grande versatilità di Lorella che vanta una carriera davvero unica alle sue spalle.

La professoressa in questi anni si è fatta amare dal pubblico che l'ha finalmente riscoperta in una veste diversa. Per anni Lorella è stata una star della televisione italiana con show di intrattenimento e varietà di grande successo sul piccolo schermo. Adesso l'abbiamo ritrovata nel ruolo di insegnante capace di ascoltare i suoi ragazzi ma anche di riprenderli quando è necessario. La carriera della Cuccarini però continua anche sul fronte teatrale e molto presto ci sarà una novità che farà impazzire i suoi fan.

Lorella Cuccarini torna a teatro con "Rapunzel": ecco dove e quando la vedremo

Finalmente Lorella Cuccarini tornerà sul palcoscenico del Teatro Brancaccio con uno degli spettacoli più amati dal pubblico e anche dai bambini. "Rapunzel" torna in scena con un musical tutto da scoprire e con protagonista proprio la professoressa di Amici. Liberamente ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm, lo spettacolo in musica vedrà Lorella nei panni della perfida Gothel.

Lo show andrà in scena per la prima il 2 dicembre al teatro Brancaccio di Roma e ci resterà fino all'8 gennaio per poi continuare il suo tour in giro per l'Italia. Da sempre la Cuccarini è una delle stelle italiane del musical, genere ancora troppo poco esplorato nel nostro Paese che in realtà mette a dura prova gli artisti con il canto, il ballo e la recitazione. Non resta che prenotare un biglietto per godere lo spettacolo della magia di Raperonzolo con un cast davvero unico. Raperonzolo è una delle storie che più appassionano grandi e piccini e certamente il ruolo della professoressa di Amici di Maria De Filippi lascerà tutti a bocca aperta.

LEGGI ANCHE>>>Lorella Cuccarini confessa su Pippo Baudo: "Per me è stato uno shock"