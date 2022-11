Che tempo fa oggi a Napoli e Avellino? La parola agli esperti

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per Napoli è: few clouds, umidità 61%, temperatura media 17.41°C, temperatura minima 13.75°C, temperatura massima 19.11°C, velocità del vento 2.62km/h, percentuale di nuvolosità 13%. Il tempo oggi a Napoli sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso, un’umidità del 61%, una temperatura media di 17.41°C, di una temperatura minima di 13.75°C e di una temperatura massima di 19.11°C. Il vento avrà una velocità media di 2.62km/h ed un’intensità massima di 4.06km/h. La percentuale di nuvolosità sarà pari al 13%.

Avellino

Il meteo di Avellino è caratterizzato da cieli sereni, una temperatura media di 14.7 °C, una minima di 8.89 °C e una massima di 17.57 °C. Le condizioni dell'umidità sono adatte con un valore del 67%. La velocità del vento é di 1.31 km/h Oggi il meteo indica cieli sereni e condizioni dell'umidità favorevoli. La temperatura media è di 14.7 °C, con una minima di 8.89 °C e una massima di 17.57 °C. La velocità del vento è moderata, di 1.31 km/h.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è stabile con cielo sereno e temperature medie tra i 18 e i 19 gradi centigradi. Il meteo per la città di Caserta è stabile con cielo sereno e temperature medie tra i 18 e i 19 gradi centigradi. Questo significa che il tempo sarà bello e ideale per fare attività all'aperto come passeggiate, sport o semplicemente rilassarsi

Salerno

Il tempo a Salerno è molto bello, con cielo sereno e temperatura media di 13.5 gradi. La temperatura minima è di 6.48 gradi e la massima di 15.75 Il tempo a Salerno è molto bello, quindi oggi potreste andare in spiaggia o fare una passeggiata nel centro città.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è chiaro. L'umidità è del 68%, la temperatura media è di 14.5 gradi Celsius, la temperatura minima è di 8.75 gradi Celsius e la temperatura massima è di 17.53 gradi Celsius. La velocità del vento è di 1.45 chilometri all'ora ed il cielo è poco nuvoloso con una percentuale del 6%. Oggi a Benevento il tempo è chiaro, con un'umidità dell'68%, una temperatura media di 14.5°C, una temperatura minima di 8.75°C e una temperatura massima di 17.53°C. Il vento soffia a una velocità di 1.45 km/h ed il cielo è poco nuvoloso con solo il 6% di copertura nuvolosa

Paeestum

Il meteo per Paestum è: il cielo è sereno; l'umidità è del 64%; la temperatura media è di 17.49°C; la temperatura minima è di 10.54°C; la temperatura massima è di 19.47°C; la velocità del vento è di 2.31km/h; il percentuale di nuvolosità è del 4%. Oggi è una buona giornata per andare al mare, fare un picnic o andare in bicicletta.