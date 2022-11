Victoria De Angelis confessa la sua patologia: "La peggiore del mondo.."

La bassista dei Maneskin ha deciso di confessare a tutti una patologia molto particolare di cui soffre: ecco di cosa si tratta.

Il successo mondiale dei Maneskin è ormai una realtà con cui il mondo della musica fa i conti da qualche anno. I quattro ragazzi romani hanno conquistato interi Paesi non limitandosi solo all'Italia. La loro carriera nasce come artisti di strada per poi approdare a X Factor dove il visionario Manuel Agnelli non poteva far altro che prenderli sotto la sua ala. In pochissimi mesi i Maneskin hanno conquistato l'intero pianeta compresi gli Stati Uniti D'America. Tutto è cominciato con la vittoria di un Sanremo e del successivo Eurovision Song Contest che li ha trascinati sul tetto del mondo.

Dal concerto dei Rolling Stones ai palcoscenici più importanti del rock mondiale Damiano e la sua band sono ormai simbolo della nuova musica. In Italia si fanno vedere poco ma sono continuamente in giro per il mondo a promuovere la loro musica. Protagonista indiscussa della band è Victoria De Angelis che sin dalla prima apparizione televisiva ha sorpreso tutti per il suo talento al basso. Un'immagine inusuale quella di una giovanissima artista al basso che è riuscita a contagiare il mondo intero con il suo suono.

Victoria De Angelis confessa la sua patologia: ecco di cosa si tratta

La bassista dei Maneskin ha confessato in un'intervista di soffrire di Fomo, una patologia psicologica che può essere descritta come ansia da estromissione sociale. In sostanza chi è affetto dalla Fomo ha paura di essere escluso dalla società ed è per questo che Victoria ha confessato di non riuscire a trattenere la sua voglia di uscire anche quando è distrutta.

Tutto è nato quando Thomas, chitarrista dei Maneskin, la invitò ad uscire ma lei rifiutò perché troppo stanca e desiderosa di riposarsi. La mattina seguente Victoria scoprì che il suo collega si era ritrovato a casa di Madonna, un'occasione persa a causa della stanchezza. Per questo motivo la De Angelis non vuole perdere un attimo della sua vita e ha timore di essere tagliata fuori. L'istinto è quello di avere sempre connessioni sociali per la paura di non essere esclusi. Intanto la De Angelis ha anche raccontato di aver vissuto un'adolescenza difficile in cui la musica l'ha letteralmente salvata.

